Весняне рівнодення 20 березня 2025 року: прикмети та забобони

Весняне рівнодення 20 березня 2025 року символізує оновлення, рівновагу та початок нового циклу життя, а його енергетика сприяє очищенню та внутрішнім змінам.

Весняне рівнодення 20 березня 2025 року – це день, коли Сонце перетинає небесний екватор, і день стає рівним ночі. Ця дата символізує початок астрономічної весни та оновлення природи, і здавна супроводжується численними прикметами та забобонами.

Прикмети весняного рівнодення

Яка погода на рівнодення – таке буде й літо. Якщо день сонячний – літо буде теплим, якщо похмурий і дощовий – варто очікувати частих опадів.

Вітер у цей день віщує зміни. Якщо вітер дме з півдня – рік буде щедрим, якщо зі сходу – можливі труднощі.

Перший грім після рівнодення – до врожайного року. Якщо незабаром після цієї дати чути грім, це знак багатого врожаю.

Чистота в оселі – до благополуччя. Вважається, що потрібно прибрати будинок, щоб оновити енергію та впустити весняні сили природи.

Якщо птахи повертаються додому на рівнодення – весна буде ранньою. Особливо сприятливий знак – побачити журавлів або лелек.

Рівнодення без снігу – до теплої весни. Якщо сніг уже зійшов до цього дня, то холоди не повернуться.

Забобони весняного рівнодення

Не можна сваритися та лаятися. Вважається, що конфлікти цього дня закладають негативну енергію на весь рік.

Не варто позичати гроші. Інакше можна “віддати” своє фінансове благополуччя.

Уникати похмурих думок. Вважається, що які думки будуть у цей день, так і складеться рік.

Не можна залишати недоїдену їжу. Це може принести бідність у дім.

Не слід відмовляти в допомозі. Відмова в добрій справі в цей день може обернутися втратою підтримки у складний момент.

Заборонено знищувати перші весняні квіти. Це може накликати негаразди.

Весняне рівнодення – потужний день для очищення, оновлення та планування майбутнього. Його енергетика сприяє внутрішнім змінам, тому корисно приділити час медитаціям, ритуалам на удачу та добробут.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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