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Весняне рівнодення 20 березня 2025 року: прикмети та забобони

Весняне рівнодення 20 березня 2025 року: прикмети та забобони

У день весняного рівнодення заведено уникати сварок, наводити лад у домі та загадувати бажання, щоб залучити гармонію та добробут / Фото: ТСН.ua

Весняне рівнодення 20 березня 2025 року символізує оновлення, рівновагу та початок нового циклу життя, а його енергетика сприяє очищенню та внутрішнім змінам.

Весняне рівнодення 20 березня 2025 року – це день, коли Сонце перетинає небесний екватор, і день стає рівним ночі. Ця дата символізує початок астрономічної весни та оновлення природи, і здавна супроводжується численними прикметами та забобонами.

Прикмети весняного рівнодення

  • Яка погода на рівнодення – таке буде й літо. Якщо день сонячний – літо буде теплим, якщо похмурий і дощовий – варто очікувати частих опадів.
  • Вітер у цей день віщує зміни. Якщо вітер дме з півдня – рік буде щедрим, якщо зі сходу – можливі труднощі.
  • Перший грім після рівнодення – до врожайного року. Якщо незабаром після цієї дати чути грім, це знак багатого врожаю.
  • Чистота в оселі – до благополуччя. Вважається, що потрібно прибрати будинок, щоб оновити енергію та впустити весняні сили природи.
  • Якщо птахи повертаються додому на рівнодення – весна буде ранньою. Особливо сприятливий знак – побачити журавлів або лелек.
  • Рівнодення без снігу – до теплої весни. Якщо сніг уже зійшов до цього дня, то холоди не повернуться.

Забобони весняного рівнодення

  • Не можна сваритися та лаятися. Вважається, що конфлікти цього дня закладають негативну енергію на весь рік.
  • Не варто позичати гроші. Інакше можна “віддати” своє фінансове благополуччя.
  • Уникати похмурих думок. Вважається, що які думки будуть у цей день, так і складеться рік.
  • Не можна залишати недоїдену їжу. Це може принести бідність у дім.
  • Не слід відмовляти в допомозі. Відмова в добрій справі в цей день може обернутися втратою підтримки у складний момент.
  • Заборонено знищувати перші весняні квіти. Це може накликати негаразди.

Весняне рівнодення – потужний день для очищення, оновлення та планування майбутнього. Його енергетика сприяє внутрішнім змінам, тому корисно приділити час медитаціям, ритуалам на удачу та добробут. 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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