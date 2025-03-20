Весняне рівнодення 20 березня 2025 року: прикмети та забобони

Весняне рівнодення 20 березня 2025 року символізує оновлення, рівновагу та початок нового циклу життя, а його енергетика сприяє очищенню та внутрішнім змінам.
Весняне рівнодення 20 березня 2025 року – це день, коли Сонце перетинає небесний екватор, і день стає рівним ночі. Ця дата символізує початок астрономічної весни та оновлення природи, і здавна супроводжується численними прикметами та забобонами.
Прикмети весняного рівнодення
- Яка погода на рівнодення – таке буде й літо. Якщо день сонячний – літо буде теплим, якщо похмурий і дощовий – варто очікувати частих опадів.
- Вітер у цей день віщує зміни. Якщо вітер дме з півдня – рік буде щедрим, якщо зі сходу – можливі труднощі.
- Перший грім після рівнодення – до врожайного року. Якщо незабаром після цієї дати чути грім, це знак багатого врожаю.
- Чистота в оселі – до благополуччя. Вважається, що потрібно прибрати будинок, щоб оновити енергію та впустити весняні сили природи.
- Якщо птахи повертаються додому на рівнодення – весна буде ранньою. Особливо сприятливий знак – побачити журавлів або лелек.
- Рівнодення без снігу – до теплої весни. Якщо сніг уже зійшов до цього дня, то холоди не повернуться.
Забобони весняного рівнодення
- Не можна сваритися та лаятися. Вважається, що конфлікти цього дня закладають негативну енергію на весь рік.
- Не варто позичати гроші. Інакше можна “віддати” своє фінансове благополуччя.
- Уникати похмурих думок. Вважається, що які думки будуть у цей день, так і складеться рік.
- Не можна залишати недоїдену їжу. Це може принести бідність у дім.
- Не слід відмовляти в допомозі. Відмова в добрій справі в цей день може обернутися втратою підтримки у складний момент.
- Заборонено знищувати перші весняні квіти. Це може накликати негаразди.
Весняне рівнодення – потужний день для очищення, оновлення та планування майбутнього. Його енергетика сприяє внутрішнім змінам, тому корисно приділити час медитаціям, ритуалам на удачу та добробут.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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