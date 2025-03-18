Весняне рівнодення 20 березня 2025 року: що означає цей період з погляду астрономії, астрології та езотерики

Період весняного рівнодення сприяє самоаналізу, переосмисленню пріоритетів і закладенню нових намірів, які будуть розвиватися протягом року.

Весняне рівнодення 20 березня 2025 року – це потужний момент астрономічного, астрологічного та езотеричного перетину, коли день і ніч стають рівними за тривалістю, а енергія змінюється в напрямку оновлення та відродження.

Астрономічний аспект

Що відбувається в цей день?

Весняне рівнодення у 2025 році відбудеться 20 березня о 10:02 UTC (12:02 за Києвом) .

. Сонце переходить через небесний екватор і починає рухатися в північну півкулю.

День і ніч стають приблизно рівними, а з цього моменту світловий день збільшується.

Це означає початок астрономічної весни в Північній півкулі (а в Південній – осені).

Астрологічний аспект

Що це означає в гороскопі?

У цей день Сонце входить у знак Овна , відкриваючи астрологічний Новий рік.

, відкриваючи астрологічний Новий рік. Овен – перший знак Зодіаку, пов'язаний з ініціативою, початком, сміливістю та активністю .

. Це час, коли закладаються нові тенденції на найближчі 12 місяців, ідеальний період для початку важливих проєктів, постановки цілей, внутрішнього перезапуску .

. Важливо звернути увагу на інші планетарні аспекти цього дня, оскільки вони можуть додавати унікальні впливи на цей рік.

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Езотеричний аспект

Весняне рівнодення – це момент гармонії між світлом і темрявою, момент внутрішньої рівноваги. У багатьох духовних традиціях це вважається воротами до нового етапу життя.

Ритуали рівнодення

Ритуал очищення – прибирання в будинку, спалювання старих списків, звільнення простору.

– прибирання в будинку, спалювання старих списків, звільнення простору. Практика балансу – медитація на гармонію, енергетичне вирівнювання.

– медитація на гармонію, енергетичне вирівнювання. Закладення намірів – написання цілей на рік, створення карти бажань.

– написання цілей на рік, створення карти бажань. Робота з природою – посадка рослин, контакт із землею для з'єднання з новим циклом життя.

– посадка рослин, контакт із землею для з'єднання з новим циклом життя. Сонячна медитація – стояння обличчям до Сонця, прийняття його енергії як символу оновлення.

Весняне рівнодення 2025 року – це момент для нового старту, перезавантаження внутрішніх і зовнішніх процесів. Це час, коли ви можете залучити у своє життя потужні трансформаційні зміни.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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