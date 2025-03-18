Весняне рівнодення 20 березня 2025 року: що означає цей період з погляду астрономії, астрології та езотерики

Період весняного рівнодення сприяє самоаналізу, переосмисленню пріоритетів і закладенню нових намірів, які будуть розвиватися протягом року.
Весняне рівнодення 20 березня 2025 року – це потужний момент астрономічного, астрологічного та езотеричного перетину, коли день і ніч стають рівними за тривалістю, а енергія змінюється в напрямку оновлення та відродження.
Астрономічний аспект
Що відбувається в цей день?
- Весняне рівнодення у 2025 році відбудеться 20 березня о 10:02 UTC (12:02 за Києвом).
- Сонце переходить через небесний екватор і починає рухатися в північну півкулю.
- День і ніч стають приблизно рівними, а з цього моменту світловий день збільшується.
- Це означає початок астрономічної весни в Північній півкулі (а в Південній – осені).
Астрологічний аспект
Що це означає в гороскопі?
- У цей день Сонце входить у знак Овна, відкриваючи астрологічний Новий рік.
- Овен – перший знак Зодіаку, пов'язаний з ініціативою, початком, сміливістю та активністю.
- Це час, коли закладаються нові тенденції на найближчі 12 місяців, ідеальний період для початку важливих проєктів, постановки цілей, внутрішнього перезапуску.
- Важливо звернути увагу на інші планетарні аспекти цього дня, оскільки вони можуть додавати унікальні впливи на цей рік.
Езотеричний аспект
Весняне рівнодення – це момент гармонії між світлом і темрявою, момент внутрішньої рівноваги. У багатьох духовних традиціях це вважається воротами до нового етапу життя.
Ритуали рівнодення
- Ритуал очищення – прибирання в будинку, спалювання старих списків, звільнення простору.
- Практика балансу – медитація на гармонію, енергетичне вирівнювання.
- Закладення намірів – написання цілей на рік, створення карти бажань.
- Робота з природою – посадка рослин, контакт із землею для з'єднання з новим циклом життя.
- Сонячна медитація – стояння обличчям до Сонця, прийняття його енергії як символу оновлення.
Весняне рівнодення 2025 року – це момент для нового старту, перезавантаження внутрішніх і зовнішніх процесів. Це час, коли ви можете залучити у своє життя потужні трансформаційні зміни.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.
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