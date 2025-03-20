Весняне рівнодення 20 березня 2025 року: традиції та обряди у різних країнах

Весняне рівнодення 20 березня 2025 року символізує рівновагу між світлом і темрявою, оновлення природи та початок нового життєвого циклу

Весняне рівнодення 20 березня 2025 року святкується у багатьох культурах як символ оновлення, рівноваги та відродження природи. У різних країнах цей день супроводжується традиціями, обрядами та святкуваннями, пов’язаними з культом Сонця, родючістю та гармонією.

Традиції та обряди весняного рівнодення у світі

1. Україна та слов’янські традиції

У давніх слов’ян весняне рівнодення було частиною свята Жайворонків – випікали печиво у формі пташок, закликаючи весну.

– випікали печиво у формі пташок, закликаючи весну. Вважалося, що потрібно прибирати оселю, запалювати свічки та спалювати старі речі для очищення енергії.

2. Персія та країни Центральної Азії

В Ірані, Афганістані, Таджикистані, Узбекистані та інших країнах рівнодення відзначають як Навруз – Новий рік за сонячним календарем.

– Новий рік за сонячним календарем. Люди прикрашають оселі, готують традиційні страви, зокрема "хафт-сін" – сім символічних предметів на святковому столі.

– сім символічних предметів на святковому столі. Популярним ритуалом є стрибки через вогонь як очищення від негараздів і початок нового життя.

3. Японія

У Японії рівнодення є частиною Буддійського свята Хіган , коли люди вшановують предків, відвідують храми та кладовища.

, коли люди вшановують предків, відвідують храми та кладовища. Вважається, що цього дня світ живих та світ духів стають ближчими, тому важливо згадувати предків і приносити дари.

Також японці насолоджуються природою, споглядаючи перші цвітіння сакури.

4. Мексика та мая

У Мексиці рівнодення збирає тисячі людей у піраміді Кукулькана (Чичен-Іца), де створюється ілюзія змії, що "спускається" сходами.

Це символізує оновлення та прихід світла, і багато людей виконують медитації та сонячні ритуали.

Також читайте Весняне рівнодення 20 березня 2025 року: прикмети та забобони

5. Індія

Весняне рівнодення часто збігається зі святом Холі , під час якого люди обсипають одне одного кольоровими порошками, святкуючи перемогу добра над злом.

, під час якого люди обсипають одне одного кольоровими порошками, святкуючи перемогу добра над злом. Також у цей день виконуються ритуали поклоніння Сонцю – Сур’я Намаскар у йозі є традиційним способом зустріти оновлення світу.

6. Великобританія – Стоунхендж та друїдські обряди

У Стоунхенджі збираються сучасні друїди та язичники, щоб вітати Сонце та відзначати рівнодення.

Вони виконують стародавні ритуали, медитують і проводять церемонії на балансування енергії природи.

Загальні традиції рівнодення

Очищення оселі – важливо прибрати, викинути непотрібні речі та оновити простір.

– важливо прибрати, викинути непотрібні речі та оновити простір. Запалювання вогню або свічок – символічний обряд для залучення світла й енергії.

– символічний обряд для залучення світла й енергії. Медитації та наміри – цей день вважається ідеальним для нових починань.

– цей день вважається ідеальним для нових починань. Вшанування природи – прогулянки, посадка рослин або контакти із землею.

Весняне рівнодення – це містичний момент рівноваги, коли день і ніч рівні, а енергія світу оновлюється, даючи нам шанс налаштуватися на гармонію та зростання.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

Читайте також: