Весняне рівнодення 20 березня 2025 року: три медитації для зростання

Весняне рівнодення 20 березня 2025 року — це потужний момент оновлення, гармонії та переходу до активного розвитку. Це час, коли варто зосередитися на власному зростанні, очищенні від старого та закладанні намірів на майбутнє. Нижче наведені три медитації, які допоможуть налаштуватися на енергію рівнодення.

Медитація пробудження внутрішньої сили

Ціль: активізувати свою внутрішню енергію та готовність до нових починань.

Як виконати:

Сядьте у зручне положення, закрийте очі. Уявіть, що всередині вас спить зерно світла — ваш потенціал, що лише починає проростати. Відчуйте, як тепло Сонця рівнодення торкається цього зерна, пробуджуючи його. З кожним вдихом уявляйте, як воно проростає, випускає коріння у землю та тягнеться вгору. Промовте: "Я пробуджую свою внутрішню силу, я росту, я відкритий/а до нових можливостей". Відчуйте, як енергія активується у вашому тілі, наповнюючи вас силою для реалізації намірів.

Медитація гармонії світла і тіні

Ціль: відновити баланс між внутрішнім і зовнішнім, світлом і темрявою.

Як виконати:

Запаліть свічку та зосередьтеся на її полум’ї. Уявіть, що одна половина вашого тіла освітлена сонячним світлом, а інша — огорнута тінню. Усвідомте, що обидві ці частини рівнозначні та важливі для вашого розвитку. Зробіть глибокий вдих, відчуваючи, як світло та тінь зливаються в гармонію, утворюючи єдину цілісну енергію. Промовте: "Я приймаю всі частини себе, знаходжу рівновагу між внутрішнім і зовнішнім". Відчуйте спокій і гармонію у своєму серці.

Також читайте Весняне рівнодення 20 березня 2025 року: особливості періоду та три ритуали для оновлення

Медитація посіву намірів

Ціль: закласти енергетичне насіння для реалізації бажань у новому циклі.

Як виконати:

Уявіть, що перед вами — родюча земля, готова прийняти ваше насіння. Подумки сформулюйте три найважливіші наміри, які ви хочете втілити у найближчі місяці. Уявіть, як ви берете кожен намір у вигляді зернятка та садите у землю. З кожним вдихом відчуйте, як насіння починає проростати, отримуючи енергію Сонця рівнодення. Промовте: "Я зростаю разом зі своїми намірами, мої мрії набувають сили та форми". Завершіть медитацію з вдячністю за можливості нового циклу.

Ці медитації допоможуть вам налаштуватися на енергію весняного рівнодення, знайти гармонію та підготуватися до активного зростання у майбутньому.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

Читайте також: