Весняне рівнодення 20 березня 2025 року: яке давнє свято приховує ця дата

Весняне рівнодення – це час, коли природа прокидається від зимового сну, даруючи нам можливість оновлення, відновлення сил і гармонії між внутрішнім та зовнішнім світом.

Весняне рівнодення 20 березня 2025 року є сакральною точкою року, коли день і ніч зрівнюються, символізуючи баланс сил природи. Ця дата має глибокий езотеричний і релігійний зміст, який тісно пов’язаний зі святом Остара та пізнішим християнським Великоднем.

Остара – свято відродження і родючості

Назва "Остара" походить від давньогерманської богині Еостре (Ostara) – покровительки світанку, весни, родючості та нового життя. Вона була богинею ранкового сонця і весняного відродження, що відображається навіть у сучасному англійському слові "Easter" (Великдень).

Згадки про Еостре походять від англосаксонського монаха Беди Преподобного (VII-VIII століття), який описав її як богиню, на честь якої влаштовували весняні святкування, що пізніше трансформувалися у християнський Великдень.

Символіка Остари:

Яйце – як символ нового життя та циклічності.

– як символ нового життя та циклічності. Зайці (чи кролики) – як уособлення швидкого розмноження та життєвої сили.

(чи кролики) – як уособлення швидкого розмноження та життєвої сили. Квіти та молоді рослини – як знак пробудження природи.

– як знак пробудження природи. Вогонь і свічки – як символ Сонця, що набирає сили.

Остара символізувала рівновагу між світлом і темрявою, а також прихід активного періоду – весни, коли варто було планувати, діяти, сіяти та будувати.

Зв’язок Остари з Великоднем

З поширенням християнства традиції весняного рівнодення трансформувалися у святкування Великодня, який, хоча й не має фіксованої дати, все ж залежить від місячного календаря і теж припадає на весняний період.

Що спільного між Остарою і Великоднем

Яйце – у християнстві символ воскресіння Христа, в язичництві – знак оновлення життя.

– у християнстві символ воскресіння Христа, в язичництві – знак оновлення життя. Зайці та кролики – в деяких країнах стали символами Великодня, зберігши свою давню сакральну функцію.

– в деяких країнах стали символами Великодня, зберігши свою давню сакральну функцію. Весняні ритуали оновлення – традиція очищення, прибирання оселі та зустрічі світла.

Таким чином, весняне рівнодення не лише природне явище, а й глибоко духовний момент, що поєднує стародавні вірування і сучасні традиції. Це час, коли можна налаштовувати себе на нові починання, проводити ритуали оновлення, робити символічні жертвоприношення у вигляді насіння чи квітів і готуватися до періоду активного зростання та реалізації задумів.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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