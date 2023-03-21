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Весняне рівнодення 2023: що обов'язково потрібно зробити і що категорично заборонено

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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719
Час на прочитання
2 хв
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Весняне рівнодення 2023: що обов'язково потрібно зробити і що категорично заборонено

Фото: ТСН.ua

Рівнодення — астрономічне явище, коли центр Сонця у своєму видимому русі екліптикою перетинає небесний екватор.

Розрізняють весняне та осіннє рівнодення. У дні рівнодення по всій поверхні Землі (виключаючи райони земних полюсів) день майже дорівнює ночі — дні рівнодення по всій поверхні Землі день трохи довше ночі.

Весняне рівнодення: дата

Сучасний григоріанський календар сконструйований таким чином, щоб у довгостроковій перспективі рівнодення випадали на ті самі дати. Однак невеликі коливання дат рівнодення мають місце. Найраніші дати рівнодення припадають на високосні роки, а найпізніші — на роки перед високосними.

Весняне рівнодення: дата Великодня

За задумом творців григоріанського календаря «офіційною» датою весняного рівнодення є 21 березня, оскільки 21 березня вважалося датою весняного рівнодення, коли в 325 році відбувся Перший Нікейський собор, який встановив час щорічного святкування Великодня християнською церквою в першу неділю після першого дня весняного рівнодення).

Весняне рівнодення: що не можна робити

  • Сумувати.
  • Думати про погане.
  • Працювати із землею.
  • Пліткувати.
  • Пересаджувати квіти.
  • Ігнорувати оточення.

Весняне рівнодення: що потрібно робити

  • Думати лише про хороше та загадувати позитивні бажання.
  • Планувати своє майбутнє.
  • Очистити будинок від негативної енергії.
  • Обов'язково потрібно зробити прибирання в будинку, прибрати сміття та позбутися непотрібних речей.
  • Очистити своє тіло.
  • Почитати предків.
  • Веселитися.
  • Зустрічати оновлення природи.
  • Ходити в гості.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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Дата публікації
Перегляди
719
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