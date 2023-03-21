Весняне рівнодення 2023: що обов'язково потрібно зробити і що категорично заборонено

Розрізняють весняне та осіннє рівнодення. У дні рівнодення по всій поверхні Землі (виключаючи райони земних полюсів) день майже дорівнює ночі — дні рівнодення по всій поверхні Землі день трохи довше ночі.

Весняне рівнодення: дата

Сучасний григоріанський календар сконструйований таким чином, щоб у довгостроковій перспективі рівнодення випадали на ті самі дати. Однак невеликі коливання дат рівнодення мають місце. Найраніші дати рівнодення припадають на високосні роки, а найпізніші — на роки перед високосними.

Весняне рівнодення: дата Великодня

За задумом творців григоріанського календаря «офіційною» датою весняного рівнодення є 21 березня, оскільки 21 березня вважалося датою весняного рівнодення, коли в 325 році відбувся Перший Нікейський собор, який встановив час щорічного святкування Великодня християнською церквою в першу неділю після першого дня весняного рівнодення).

Весняне рівнодення: що не можна робити

Сумувати.

Думати про погане.

Працювати із землею.

Пліткувати.

Пересаджувати квіти.

Ігнорувати оточення.

Весняне рівнодення: що потрібно робити

Думати лише про хороше та загадувати позитивні бажання.

Планувати своє майбутнє.

Очистити будинок від негативної енергії.

Обов'язково потрібно зробити прибирання в будинку, прибрати сміття та позбутися непотрібних речей.

Очистити своє тіло.

Почитати предків.

Веселитися.

Зустрічати оновлення природи.

Ходити в гості.

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