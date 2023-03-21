Весняне рівнодення 2023: що обов'язково потрібно зробити і що категорично заборонено

Рівнодення — астрономічне явище, коли центр Сонця у своєму видимому русі екліптикою перетинає небесний екватор.
Розрізняють весняне та осіннє рівнодення. У дні рівнодення по всій поверхні Землі (виключаючи райони земних полюсів) день майже дорівнює ночі — дні рівнодення по всій поверхні Землі день трохи довше ночі.
Весняне рівнодення: дата
Сучасний григоріанський календар сконструйований таким чином, щоб у довгостроковій перспективі рівнодення випадали на ті самі дати. Однак невеликі коливання дат рівнодення мають місце. Найраніші дати рівнодення припадають на високосні роки, а найпізніші — на роки перед високосними.
Весняне рівнодення: дата Великодня
За задумом творців григоріанського календаря «офіційною» датою весняного рівнодення є 21 березня, оскільки 21 березня вважалося датою весняного рівнодення, коли в 325 році відбувся Перший Нікейський собор, який встановив час щорічного святкування Великодня християнською церквою в першу неділю після першого дня весняного рівнодення).
Весняне рівнодення: що не можна робити
- Сумувати.
- Думати про погане.
- Працювати із землею.
- Пліткувати.
- Пересаджувати квіти.
- Ігнорувати оточення.
Весняне рівнодення: що потрібно робити
- Думати лише про хороше та загадувати позитивні бажання.
- Планувати своє майбутнє.
- Очистити будинок від негативної енергії.
- Обов'язково потрібно зробити прибирання в будинку, прибрати сміття та позбутися непотрібних речей.
- Очистити своє тіло.
- Почитати предків.
- Веселитися.
- Зустрічати оновлення природи.
- Ходити в гості.
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