Вибухи в Україні та атака Ізраїлю на Бейрут: головні новини ночі 2 жовтня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Ворог завдав удару по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району: знеструмлено три громади Читати далі –>
- Ізраїльські військові знову атакували Бейрут Читати далі –>
- Україна евакуювала з Лівану 134 громадян та 45 представників інших країн - МЗС Читати далі –>
- В Одеській області пролунали вибухи - ЗМІ Читати далі –>
- Росія атакувала Харків КАБом: перші подробиці Читати далі –>
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