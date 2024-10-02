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Вибухи в Україні та атака Ізраїлю на Бейрут: головні новини ночі 2 жовтня 2024 року

Вибухи в Україні та атака Ізраїлю на Бейрут: головні новини ночі 2 жовтня 2024 року

Іранські дрони-камікадзе

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Ворог завдав удару по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району: знеструмлено три громади Читати далі –>
  • Ізраїльські військові знову атакували Бейрут Читати далі –>
  • Україна евакуювала з Лівану 134 громадян та 45 представників інших країн - МЗС Читати далі –>
  • В Одеській області пролунали вибухи - ЗМІ Читати далі –>
  • Росія атакувала Харків КАБом: перші подробиці Читати далі –>

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