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- Астрологія
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Від яких територій доведеться відмовитись Україні: астролог зробив передбачення
Астролог Володимир Бадіян зробив нове передбачення про війну в Україні.
Росія влітку 2025 року не планує закінчувати війну проти України. Натомість окупанти можуть готувати новий наступ.
Про це у коментарі ютуб-каналу “Астрофеномен” сказав астролог Володимир Бадіян.
Астролог передбачив, що у разі мирних переговорів з РФ, Україні доведеться формально відмовитись від окупованих територій.
«Нам доведеться від чогось відректись, наприклад від території. І якщо будуть перемовини, то доведеться визнати, що ми зупиняємось на якихось кордонах, погодитись на лінію розмежування 2024-2025 років», — сказав він.
Володимир Бадіян вважає, що Росія не планує закінчувати війну і влітку очікується новий наступ на Україну.
«Буде сильний вплив іноземних структур. Влітку можуть проявитися якісь різні сили в Україні, якийсь поділ. Можливі проблеми з фінансами, затримки. Буде активізація Росії на полі бою», — сказав він.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.