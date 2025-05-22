ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
157
Час на прочитання
1 хв

Від яких територій доведеться відмовитись Україні: астролог зробив передбачення

Астролог Володимир Бадіян зробив нове передбачення про війну в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

Росія влітку 2025 року не планує закінчувати війну проти України. Натомість окупанти можуть готувати новий наступ.

Про це у коментарі ютуб-каналу “Астрофеномен” сказав астролог Володимир Бадіян.

Астролог передбачив, що у разі мирних переговорів з РФ, Україні доведеться формально відмовитись від окупованих територій.

«Нам доведеться від чогось відректись, наприклад від території. І якщо будуть перемовини, то доведеться визнати, що ми зупиняємось на якихось кордонах, погодитись на лінію розмежування 2024-2025 років», — сказав він.

Володимир Бадіян вважає, що Росія не планує закінчувати війну і влітку очікується новий наступ на Україну.

«Буде сильний вплив іноземних структур. Влітку можуть проявитися якісь різні сили в Україні, якийсь поділ. Можливі проблеми з фінансами, затримки. Буде активізація Росії на полі бою», — сказав він.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
157
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie