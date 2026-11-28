Китайський гороскоп на 28 листопада / © AP

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Китайський гороскоп на суботу, 28 листопада, обіцяє чотирьом знакам зодіаку початок насиченого періоду. Нові можливості, несподівані знайомства та стрімкі зміни планів змусять їх пристосовуватися до обставин швидше, ніж вони очікували.

Про це повідомило видання Your Tango.

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За китайським гороскопом, енергія Вогняного Коня спонукатиме до активних дій, однак надмірний поспіх може призвести до помилок. Астрологічний прогноз радить представникам чотирьох знаків уважніше розставляти пріоритети та не намагатися встигнути все одночасно.

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Мавпа

Ідея, якою Мавпи поділяться в соціальних мережах або під час розмови з другом, може викликати несподівано великий інтерес. Представники цього знака навіть не підозрюватимуть, наскільки затребуваною виявиться їхня пропозиція.

Попереду — насичений період, який вимагатиме відповідальності та наполегливості. Мавпам варто зосередитися на виконанні обіцянок і не брати на себе більше, ніж вони здатні зробити. Навіть за стрімкого розвитку подій важливо зберігати комфортний для себе темп.

Дракон

Драконам доведеться переглянути плани на кінець року. Справи, які вони розраховували вирішувати вже 2027 року, можуть потребувати уваги значно раніше.

Представники цього знака будуть змушені змінювати домовленості, переносити дати та прискорювати підготовку. Хоча такий поворот подій викликатиме водночас радість і хвилювання, астрологічний прогноз радить не піддаватися тривозі та діяти обачно.

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Кролик

У житті Кроликів події можуть стрімко розвиватися на любовному фронті. Самотні представники знака мають шанс зустріти людину, яка відкрито демонструватиме свою зацікавленість у романтичних стосунках.

Попри взаємну симпатію та пристрасть, Кроликам не варто поспішати, якщо вони ще не готові до серйозних змін. Тим, хто вже має пару, варто готуватися до розмови про спільне майбутнє. Головне — не ігнорувати власні бажання та визначати комфортний темп розвитку стосунків.

Півень

Наприкінці листопада Півні можуть отримати одразу кілька запрошень на зустрічі та різноманітні заходи. Їхній графік стрімко заповнюватиметься, хоча самі представники знака воліли б уникнути надмірної зайнятості.

Водночас нові знайомства та спілкування можуть відкрити перед ними цікаві перспективи на наступний рік. Півням варто уважно розглянути всі пропозиції та обрати ті заходи, які справді можуть принести користь і задоволення.

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Нагадаємо, астрологи попередили, що 28 листопада 2026 року — день, коли можна втілювати в життя будь-які — навіть дуже складні та трудомісткі — нові ідеї.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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