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Відьма-некромант передбачила, коли закінчиться війна в Україні

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Відьма-некромант передбачила, коли закінчиться війна в Україні

Фото: Associated Press

Відьма передбачає, що влітку ЗСУ звільнять українські території.

Відьма-некромант і екстрасенска Марія Тиха передбачила, коли закінчиться війна Росії проти України. Вона переконана, що це станеться не цього року. 

Про це вона сказала в інтерв'ю УНІАН

"Я зверталася до світу мертвих, і поки бачу, що війна в Україні не закінчиться. Цього року точно", - сказала Марія Тиха. 

Відьма-некромант розповіла, що контрнаступ ЗСУ почнеться наприкінці весни 2023 року. А вже влітку ЗСУ зможуть деокупувати захоплені території. 

Марія Тиха також передбачила те, що у березні в Криму буде "бавовна": знищені склади зі зброєю та інша військова інфраструктура. 

Нагадаємо, астрологиня Анна Вергелес розповіла, що наприкінці березня в Україні будуть жорстокі бої.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Дата публікації
Перегляди
688
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