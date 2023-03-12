Відьма-некромант передбачила, коли закінчиться війна в Україні

Відьма-некромант і екстрасенска Марія Тиха передбачила, коли закінчиться війна Росії проти України. Вона переконана, що це станеться не цього року.

Про це вона сказала в інтерв'ю УНІАН.

"Я зверталася до світу мертвих, і поки бачу, що війна в Україні не закінчиться. Цього року точно", - сказала Марія Тиха.

Відьма-некромант розповіла, що контрнаступ ЗСУ почнеться наприкінці весни 2023 року. А вже влітку ЗСУ зможуть деокупувати захоплені території.

Марія Тиха також передбачила те, що у березні в Криму буде "бавовна": знищені склади зі зброєю та інша військова інфраструктура.

Нагадаємо, астрологиня Анна Вергелес розповіла, що наприкінці березня в Україні будуть жорстокі бої.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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