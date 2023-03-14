Відьма передбачила, які міста у березні обстрілюватиме Росія: "Нависла небезпека"

Відьма-некромантка, екстрасенска Марія Тиха передбачила, що навесні Росія і надалі обстрілюватиме українські міста, як на лінії фронту, так і в глибокому тилу.

Про це вона сказала в інтерв'ю УНІАН.

Марія Тиха зазначила, що найбільше занепокоєння у неї викликає Бахмут Донецької області. Вона побоюється, що окупанти можуть повністю знищити цей населений пункт.

Відьма також передбачає, що окупанти обстрілюватимуть Харків та Харківську область, Краматорськ, Дніпропетровську область, Нікополь, Полтаву, Херсон та Хмельницький.

"Саме в березні там можуть бути сильні обстріли. Якщо ми беремо захід України, то обстріли теж будуть. Небезпека нависла над Тернополем та Запоріжжям. У Києві також триватимуть ракетні атаки. У Сумській та Чернігівській областях буде загострення за участю ДРГ", - пояснила Марія Тиха.

Нагадаємо, астрологиня Анна Вергелес розповіла, що наприкінці березня в Україні будуть жорстокі бої.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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