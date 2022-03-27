Відьми з усього світу покарають Путіна: до чого тут Арестович

Відьми з усього світу покарають Путіна: до чого тут Арестович

Ритуал складатиметься із трьох частин.

Магічний магазин із Києва "Відьомський котел" закликав усіх відьом України та відьом світу об'єднатися.

Про це езотерики написали у Instagram.

"31 березня, у 29 місячний день, день пристріту та прокляття, ми, відьми України у співдружності із закордонними колегами, проведемо ритуал покарання ворога українського народу — Володимира Путіна. Ритуал складатиметься з 3 частин. Ми попереджаємо нашого ворога! Першу частину ми проведемо у місці сили України, на горі, у капищі", — йдеться у повідомленні.

Друга частина ритуалу буде проводитись у квітні, в іншому місці сили, у слов'янській країні із підключенням іноземних колег.

"На перемогу нашого великого народу, на удачу, успіх і відкриття доріг! І нехай усі боги війни – Один, Тор, Перун – супроводжують нас!", – додають відьми.

Анонсують і третю частину ритуалу – кам'яний мішок для ворога, тобто ізоляцію, усунення від влади, втрату підтримки ближнім оточенням.

Спеціально для ТСН.ua організатори ритуалу поділилися деякими його подробицями, але при цьому багато деталей і дат вони не розкрили з "магічних міркувань".

"У нас зібрано вже близько 40 осіб. Кожна група практиків матиме свої обряди. У тому числі на захист, процвітання та добробуту країни. Також підключаємо колег по всьому світу до різних етапів ритуалу. Набрали майже 150 осіб", — розповіли організатори-чаклунки.

День для ритуалу обраний не випадково – це 29 місячний день, останній у місячному циклі. Крім чорної частини ритуалу, 90% будуть на благо, захист і процвітання України. Але саме про чорну частину за магічним кодексом чарівниці мають попередити.

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"Простим людям у це краще не лізти", — стверджують організатори ритуалу, але є у вас потенціал, магічні сили та сміливість, то залишайте заявку під постом у соцмережах. Після цього вас запросять до закритого чату, де всіх перевірять "своїми методами".

Також прогнози на майбутні України є, але треба пам'ятати, що ми творимо долі своїми руками.

Зауважимо, що раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович у Facebook звернувся до українських бойових відьом та відунь. Він запропонував Чорнобаївку як нове місце для шабашів. "Дівчатка, по-перше, так тримати", — зауважив він.

Додамо, що засновник віканства (однієї з релігій сучасних відьом — ред.) Джеральд Гарднер описував випадок, коли 1 серпня 1940 року всі відьми Британії зібралися на березі Ла-Маншу, щоб зусилля волі зупинити Гітлера.

Нагадаємо, що в Біблії знайшли фрагмент про Україну та Росію: про що йдеться у священному тексті

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