Відома астрологиня спрогнозувала результати виборів президента у США 5 листопада

Відома на весь світ експертка з астрології Емі Тріпп передбачила, хто стане наступним президентом США. Вона попередила про можливі заворушення перед виборами.

Про це пише India Today Global.

За передбаченням астрологині, Дональд Трамп здобуде перемогу на виборах у США і стане 47-м президентом.

Також фахівчиня вважає, що якби кандидатом від демократів була Мішель Обама, а не Камала Гарріс, то Трамп би програв.

"Мішель Обама витерла б підлогу Дональдом Трампом", – заявила Тріпп.

Існує ризик терористичних атак

За словами астрологині, з огляду на "карту народження США", можливо, країна зіткнеться з насильством і хаосом найближчим часом.

"Я думаю, що політичні хвилювання можуть виникнути через якийсь конфлікт зі США. Тому я не знаю, буде це внутрішній чи зовнішній конфлікт. Але так, я бачу напруженість перед виборами", – сказала Тріпп.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден назвав спротив України агресії Росії одним з успіхів своєї політичної діяльності, коли підбивав підсумки кар'єри на з'їзді партії, а також висловився про кандидатку у президенти Камалу Гарріс.

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