Відома екстрасенска встигла перед окупацією продати свій бізнес

Учасниця телешоу та екстрасенска Олена Курилова перед повномасштабним вторгненням Росії на Харківщину встигла поміняти сімейне авто на мікроавтобус, продати бізнес, який нині опинився в окупації, та виїхати звідти самій з родиною.

Екстрасенска з Харкова Олена Курилова під час перших місяців вторгнення Росії до України перебувала далеко від дому – на курорті у Хмільнику Вінницької області. Стверджує, що знала про початок війни ще задовго, а тому вмовила чоловіка продати сімейне авто та купити мікроавтобус.

"Майже за рік до цієї страшної події я вмовила чоловіка продати улюблену машину та купити буса. Тому що воно так треба мені! Мене так веде. Я відчувала стовідсоткову необхідність купити той бус і на якому ми всі залізли й поїхали. Напхали, що могли - ковдри, подушки, теплі речі. Ми поїхали у Хмільник перебути деякий час у санаторії", - розповіла Олена в інтерв'ю проєкту "Як ти?" СТБ.

Жінка каже, що відчувала, що війна надовго, тому набрала з собою багато речей. Також відчувала, що повернеться додому. Водночас удома лишилася її свекруха.

"Ми її визволили. Нам її вивіз волонтер. Їй сказали взяти тільки те, що може взяти на руки. Вона взяла сумку, трохи собі речей, документи і відро яєць, - сміється. - Вони ж свіжі, кури нанесли", - розповіла Олена.

Додому вже повернулися, але по роботі буває в інших містах.

"Ми повернулися. Зараз у нас маршрут туди-сюди. Ми їздимо. Там город посаджений. Я от працювала тут (у Києві - ред.) три тижні, з людьми працювала. Була у тих місцях сили у Києві, які мені потрібні. Зараз вважаю за потрібне заїхати ще в один монастир, який у мене теж такий сакральний. Він біля Житомира", - зазначила вона.

У Курилової була мережа аптек у Куп'янську Харківської області. Нині місто окуповане.

"Вони все моє... Ніби мені в душу влізли", - нарікає жінка.

На запитання, чи встигла продати бізнес, відповіла: "Ну, звісно! Звісно! Давно".

А от виїжджати за кордон Курилова не хоче:

"Я не хочу поїхати за кордон, бо мені, як відьмі, потрібна своя земля. Я без неї здохну!".

Екстрасенска впевнена в перемозі України у війні, але це буде не скоро. І ця перемога буде дуже складною та з багатьма жертвами.

"Я сказала, що день літнього сонцестояння проявить майбутнє, і я не побачила добра. Розклад був такий кривавий, нехороший. А тепер я буду чекати на 1 листопада. На Гелловін вночі я буду робити розклад", - сказала Курилова.

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