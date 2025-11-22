Відома мольфарка впевнено назвала дату закінчення війни в Україні

Відома мольфарка Магдалена Мочіовські назвала ймовірну дату закінчення війни в Україні / © ТСН

Після низки новин про можливе закінчення війни відома карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські, яка раніше прогнозувала фініш бойових дій на 2026 рік, розповіла в коментарі для ТСН.ua про деталі свого приголомшливого передбачення.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

«Я неодноразово наголошувала на моєму баченні подій. Від першого дня повномасштабної війни мені йшло видіння, в якому була цифра 4. Всім відомо, що вторгнення розпочалось у 2022 році. Якщо плюс 4, то це буде 2026 рік. Тут не йшлось про конкретний день, йшлось про четвірку», — підкреслює вона.

Та продовжує: «Коли росіяни пішли на Київ, то я сказала, що мені прийшло це видіння. Якщо війна не закінчиться за 4 тижні, а пізніше — за 4 місяці, то, за моїми прогнозами, ця війна буде тривати 4 роки. Відтоді якихось змін у моїх видіннях не було. Хоча я, як ніхто, хотіла б, щоб цей прогноз був би неправдивим і щоб війна закінчилась набагато раніше. Тому якихось інших посилів від Всесвіту у мене, на жаль, не було. Відтоді це видіння мене супроводжує».

Небезпечні дати, пов’язані з атаками та обстрілами: що каже провидиця

На питання про те, чи передбачає вона якісь небезпечні дати, пов’язані з обстрілами України, мольфарка відповіла так: «Я намагаюся не лякати людей. Ніхто з нас, перебуваючи в будь-якому місці України, не перебуває в безпеці. Ні в Карпатах, ні в Києві, ні на Закарпатті. На Закарпатті теж був приліт, люди не очікували, але людей врятувало те, що вони сховались».

При цьому Магдалена додала наступне: «Чи будуть небезпечні періоди? Найближчі три місяці наступного року будуть важкими, тому як на наступний рік припадуть три дуже важливі події. По-перше: буде парад планет, потім — кривавий Місяць, а також — сонячне затемнення. Це дуже погані космічні знаки. Вони не є добрими. Це говорить про те, що навіть попри те, що буде підписана мирна угода, якщо це станеться рано чи пізно, ми маємо бути дуже обережними. Небезпека одразу після підписання паперу не мине. З часом, коли ми отримаємо гарантії, вона мине. Раніше — ні».

В той час, коли окремі військові експерти припускають, що після певної паузи Росія буде готуватись до нової, ще більш руйнівної війни, Магдалена Мочіовські каже, що такого не передбачає.

«Війна закінчиться з певними умовами надання гарантій всесвітній спільноті, яка стоїть за нами. Почнеться розбудова України після надання гарантій. Коли розпочнеться розбудова — після цього нападів бути не має. У нас будуть вкладати кошти, але не просто так. Всі мають інтереси щодо України. Гарантії безпеки, думаю, будуть надійними. Принаймі у найближчий час, у найближчі роки», — резюмувала мольфарка.

