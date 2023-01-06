Відома провидиця попередила про небезпеку для Києва: буде новий наступ

Російські окупанти продовжуватимуть тероризувати Київ обстрілами і навіть спробують наступати на українську столицю.

Такий невтішний для киян прогноз зробила тарологиня та екстрасенс Людмила Хомутовська в інтерв'ю УНІАН.

"Зараз на порядку денному постійно буде Київ. Можливий наступ на столицю, але окупанти її все одно не візьмуть. Однак нам легше від цього не буде”, - спрогнозувала вона.

За її словами, обстріли Києва триватимуть, але українські захисники зупинять окупантів, якщо ті намагатимуться пройти далі.

“Складна ситуація триватиме близько місяця", - сказала Хомутовська.

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Вона додала, що попри складну ситуацію Київ не повторить долю Маріуполя, Бучі чи Бахмута.

"Ні-ні, цього не буде. У Києві буде система захисту. Тому ми з усім упораємося", - уточнила екстрасенс.

Нагадаємо, мольфарка Олена Стеценко розповідала, що активні бойові дії триватимуть аж до Великодня 2023 року, а російські атаки - до 3,5 років.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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