Відома тарологиня назвала подію, після якої закінчиться війна — огляд передбачень

Відома тарологиня Яна Пасинкова зробила гучне передбачення, назвавши подію, після якої може закінчитися війна в Україні. Також, за її словами, варто очікувати хороших новин з фронту. Однак, є й невтішні прогнози щодо певних дат у жовтні.

Подробиці розповіла Вікторія Панченко в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.UA.

Коли закінчиться війна

Тарологиня Яна Пасинкова, переможниця “Битви екстрасенсів”, передбачила "історичний тиждень" в Україні. Це передбачення стосується закінчення війни.

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"Щось вже відбулось. Та є завжди але. Щоб тиждень дійсно став історичним, потрібні ресурси обіцяного. Я думаю, що щось вже підписано, щось проговорено. І це стосується закінчення війни. Але ресурсів ще не надано. Або люди ще сказали “ок” і підписали - вони ще нічого не зробили. Тепер мають бути конкретні вливання. І дійсно щось до нас йде. І до кінця місяця ми дізнаємось, як йтиме війна і чого чекати", - сказала вона.

Тарологиня також зробила передбачення щодо "мирної" ініціативи Китаю.

"Китай разом зі своїми "друзями миру" прекрасно розуміють, що вони повинні будуть наводити мостики з країнами, які підтримують нас. І ця платформа, як голуб миру, може долетіти, а може ні. Це схоже на те, що ми конкретними діями підтримуємо Росію, але не впевнені, що вона переможе. А тому врегульовуватимемо ситуацію", - припускає вона.

Що буде на фронті

Також Яна Пасинкова передбачила добрі новини на фронті.

"Військові призначення, зміни у війську та військові здобутки й перемоги. Їх буде багато. Посилення війська, збільшення зарплатні, збільшення і особового складу, і якихось технічних засобів. Виганяємо ворога або прориваємося до ворога. Дай Боже", - сказала вона.

Небезпечні дати та місця

Однак тарологиня назвала дати та місця, яких потрібно уникати у жовтні.

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“24, 28 жовтня. Останні два дні жовтня. Тобто жовтень складний. Знову літні люди, будинки у покинутих селах, морги, склади. Небезпека від води йде стабільно, це може бути і про отруєння, яке досі є. Небезпека для дитячих закладів, розважальних парків. Нехай таке не збувається”, - зауважила вона.

Ба більше, зробила переможниця “Битві екстрасенсів” невтішні передбачення і для деяких українських міст.

"Ситуація в Запоріжжі найгірша навіть не від прильотів, а тому, що є небезпека. І це АЕС. Небезпека залишається протягом 5-8 місяців. Це - найдовший термін. Щодо Дніпра - від ударів по центральних частинах, вони перейдуть до ударів біля води, це може бути по мостах. Харків - чомусь ділять на 2 частини, одну хочуть знищити, іншу залишити. Херсон також обстрілюватимуть, але не з такою інтенсивність. У Сумах теж буде гучно", - попередила вона.

Містична мета Путіна

Тим часом екстрасенс Андрій Дуйко назвав містичну мету, яку переслідує російський диктатор Путін піл час окупації Україну. Він зазначив, що територія України – це "намолені землі, де багато церков і монастирів", що тут є святі землі.

Екстрасенс підкреслив, що ані у Криму, ані в Донецьку чи Луганську не стало краще жити після того, як їх окупувала Росія. Він додав, що "Україна завжди існуватиме як держава".

"Україна – це святе місце, хто з Україною, той щасливий. А тому Пу і хотів захопити Україну, думаючи, що так Росія не розпадеться. Але нам краще без цієї помираючої істоти", - наголосив він.

Мольфари про кінець війни

Більшість мольфарів також віщують, що Україна територіально знову стане такою, як була під час проголошення Незалежності.

Так напророкувала зокрема Марія Цвилінів, мольфарка, яке мешкає в Карпатах. Ба більше, вона стверджує, що переможе Україна, а усі тимчасово окуповані території знову будуть під українським стягом. Про перемогу України каже і мольфар Василь.

Що буде в США?

Гучну заяву, щодо подій в Україні та світі зробив і астролог Володимир Бадіян. Він заявив, що зараз у США, ймовірно, хочуть схилити українську владу до перемовин з РФ.

"Загалом немає значення, хто там буде президентом — Гарріс чи Трамп. Бо є загальна політика і вони її дотримуватимуться. Просто якщо у них заплановано зупинити війну 2025 року, то вони це зроблять, і немає значення, хто там прийде. Нашу владу намагаються контролювати", - каже він.

Примітно, що за словами астролога у США на президентських виборах, ймовірно, переможе жінка, а тому не варто особливо перейматись заявами Дональда Трампа.

"Я можу сказати, що президентом буде жінка. Я не можу стверджувати, що це Камала Гарріс, але точно жінка. А Трамп, як ми розуміємо, не жінка", - зауважив віщун.

Своєю чергою екстрасенс Андрій Дуйко вважає, що після виборів у США війна в Україні може закінчитись.

"Я вже говорив, що війна закінчиться у той момент, коли білявка покладе руку на Біблію. Мабуть, я мав на увазі той момент, що відбудуться вибори у США. Присяга відбувається у лютому-березні. І мабуть, це буде збігатися з рішенням про якісь події, які закінчать війну", - каже він.

Екстрасенс зазначив, що поки ще невідомо, чому білявка — можливо, з часом цьому буде логічне пояснення.

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Раніше астролог Володимир Бадіян ошелешив прогнозом щодо закінчення війни в Україні. Він зробив оптимістичний і песимістичний прогнози.

Нагадаємо, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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