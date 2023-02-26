Відома тарологиня розповіла, якій країні загрожує 10-річна війна і що чекає на Україну

Екстрасенска каже, що не бачить нового "великого наступу" Росії.

Відома екстрасенска і тарологиня Людмила Хомутовська розповіла, що світу не загрожують довгі війни. Тривалий військовий конфлікт можливий лише на території Росії.

Про це вона сказала в етері PeopleLife.

Людмила Хомутовська зауважила, що вона не бачить того, що світу може загрожувати 10-річна війна. Натомість така ймовірність існує у Росії.

"Можливо, так буде в окремо взятій країні - Росії. Так, це я підтримаю. Але не про світовий хаос", - пояснила тарологиня.

Хомутовська також заявила, що поки вона не очікує великого наземного наступу на територію України, проте нашій державі і надалі загрожують ракетні удари.

Нагадаємо, раніше астролог Влад Росс розповів, що на Росію чекатиме цілковита поразка вже в березні-квітні 2023 року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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