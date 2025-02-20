Відомий астролог Макс Гордєєв зробив Таро прогноз для всіх знаків зодіаку на початок весни

Відомий астролог і таролог Макс Гордєєв розклав карти Таро для всіх знаків зодіаку на період від 24 лютого до 2 березня. Тож час дізнатися, що підготували зірки для кожного знаку на початок весни.

Яким буде наступний тиждень, розповів Макс Гордєєв.

Овнам випала карта Імператриця (III)

Овни на початку весни зосередяться на особистому розвитку, адже карта Імператриця символізує процвітання, турботу та реалізацію ідей. Довіряйте своїй інтуїції та використовуйте цей час для зміцнення особистих і професійних взаємин. Прийміть цей тиждень як можливість для творчості та зростання.

Телець і карта Таро: П'ятірка Кубків

Тельці на цьому тижні можуть відчути розчарування або сум через втрату чи невдачу. П'ятірка Кубків символізує емоційний біль, але нагадує, що не все втрачено. Вірте, що ви ще можете знайти щось позитивне в ситуації. Прийміть цей час як можливість навчитися відпускати минуле.

Близнята отримали Двійку Жезлів

Вам доведеться обирати між двома шляхами. Двійка Жезлів символізує перспективи та необхідність ухвалення рішень. Довіряйте своїм планам і дивіться вперед з упевненістю. Прийміть цей тиждень як можливість зробити крок до нового майбутнього.

Ракам випала карта Таро Суд (XX)

Люди, які народилися під знаком Рака, наступного тижня відчують глибоке усвідомлення і можливість виправити минулі помилки. Суд символізує відродження, кармічні уроки та отримання заслужених результатів. Вірте, що все складається так, як має бути. Прийміть цей час як можливість для перетворення нового початку.

Лев отримав карту Дев'ятка Мечів

Леви, на цьому тижні ви можете відчувати тривогу або безсоння. Дев'ятка Меч символізує страхи, які часто перебільшені. Довіряйте, що більшість ваших занепокоєнь не матимуть реальних наслідків. Прийміть цей тиждень як нагоду попрацювати над своїм емоційним станом.

Діва і Лицар Пентаклів

Потрібно зосередитися на стабільності та методичному підході до справ. Лицар Пентаклів символізує наполегливість, працьовитість і довгострокове планування. Довіряйте своїм зусиллям та не поспішайте. Прийміть цей період як час відповідальної роботи.

Терези мають карту Дурень (0)

Цього тижня на вас чекає новий початок. Дурень символізує пригоди, відкритість і довіру до життя. Довіряйте своїм відчуттям та не бійтеся ризикувати. Прийміть цей тиждень як можливість почати щось із чистого аркуша.

Скорпіон і Четвірка Пентаклів

Скорпіони, цього тижня варто звернути увагу на свої фінансові справи. Четвірка Пентаклів символізує стабільність, але також страх перед змінами. Довіряйте, що іноді варто ризикнути для зростання. Прийміть цей час як можливість навчитися балансувати між збереженням і новими можливостями.

Стрілець і Сімка Кубків

Стрільці, цього тижня перед вами відкриються різні варіанти і спокуси. Сімка Кубків символізує ілюзії, мрії та вибір. Довіряйте своїй інтуїції, щоб не заблукати у власних фантазіях. Візьміть цей тиждень як можливість визначити справжні бажання.

Козоріг має Туз Мечів

Цей знак опиниться у моменті ясності та ухвалення важливих рішень. Туз Меч символізує силу розуму, правду та нові ідеї. Довіряйте своїм думкам і не бійтеся висловлювати їх. Прийміть цей період як можливість прорватися до істини.

Водолій і Колісниця (VII)

Водолії, цього тижня на вас чекає рух уперед. Колісниця символізує контроль над своїм життям, перемогу та силу волі. Довіряйте своїм здібностям і рухайтеся до мети без вагань. Прийміть цей час як можливість досягти значних результатів.

Риби та Вісімка Жезлів

Риби, цього тижня події будуть розвиватися швидше, ніж ви очікували. Вісімка Жезлів символізує несподівані можливості, динаміку та прискорення справ. Довіряйте, що цей потік змін принесе успіх. Прийміть цей тиждень як шанс реалізувати свої ідеї без зволікань.

Нагадаємо, ще одна відома тарологиня Яна Пасинкова зробила гучне передбачення на відносини між президентами США та РФ Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

Нагадаємо, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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