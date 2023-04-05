Відомий астролог прогнозує катастрофічний період у квітні і перші дзвіночки перемоги у війні

Астролог Влад Росс попередив українців про "катастрофічний період" у квітні, під час якого радить бути дуже обережними.

Про це він розповів у інтерв’ю "УНІАН".

Астролог звернув увагу, що у квітні відбудеться жахливе кільцеве сонячне затемнення в день народження Адольфа Гітлера, 20 квітня.

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"Нічого хорошого ця дата не віщує. На Землі можуть відбуватися землетруси, урагани, може бути нестійка погода. Це досить контрастний місяць", – сказав Росс.

Він наголосив на тому, що від 21 квітня буде ретроградний Меркурій. Тому. Каже астролог, у першій половині місяця ще можна затівати якийсь бізнес, організовувати важливі зустрічі. Однак вже у другій половинім краще скасувати всі покупки, поїздки.

"І не сприятливо сідати в машини, на поїзди. Тому що період з 18 по 21 квітня буде катастрофічним. Береженого Бог береже, тому варто бути дуже обережними", – прогнозує Росс.

Він також віщує, що 26 квітня буде затемнення, яке принесе небезпеку для Запорізької АЕС. Там не виключена техногенна катастрофа.

Астролог зазначив, що це буде переломний період для України. Але після Великодня все зміниться, зокрема й на фронті.

"Ретроградний Меркурій покаже нам, що настав час відвойовувати всі наші території і забирати всі землі назад. У 20-х числах місяця ми побачимо перші дзвіночки нашої перемоги. На Москву полетять 200-300 дронів", – прогазує Росс.

Нагадаємо, астрологиня Яна Тимощук назвала три міста України, які найбільше у квітні страждатимуть від російських ракетних атак.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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