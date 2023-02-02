Відомий астролог спрогнозував, коли можливий новий наступ Росії

Астролог Влад Росс прогнозує, що президент Росії Володимир Путін може почати новий наступ на Україну в період від 22 до 24 лютого.

Про це Росс розповів у коментарі "Главреду".

За його словами, наприкінці лютого можливе посилення ракетних ударів з боку ворога.

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"Путін, як відомо, любить символічні дати, тому 22-24 лютого російські війська знову можуть почати наступ на територію України з усіх боків. Також в цей час можливе посилення ракетних ударів", – розповів астролог.

Водночас він прогнозує на лютий і успіхи українських військ.

"Після 11 лютого можливі геніальні успіхи України на фронті, особливо, якщо наші воєначальники будуть використовувати неординарні підходи. Зокрема, можливим є несподіваний прорив оборони противника", – сказав Росс.

Нагадаємо, раніше Влад Росс прогнозував, що російська війська втечуть із України, тільки-но помре Путін. Це може статися в період пізньої весни-раннього літа 2023 року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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