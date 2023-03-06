Відомий екстрасенс передбачив наступ Росії та назвав місто, яке у березні буде в небезпеці 

Відомий таролог та екстрасенс Макс Гордєєв вважає, що у березні велика небезпека очікує на Дніпро та Дніпропетровську область. Він спрогнозував ракетні удари та закликав людей реагувати на повітряну тривогу.

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.

"Дніпро і Дніпропетровська область, будьте уважні. Можуть бути "прильоти", і вони будуть дуже сильними. Не ігноруйте ні в якому разі повітряні тривоги", - сказав Гордєєв.

Таролог вважає, що до кінця березня Росія може піти у наступ "на всіх фронтах". Проте на окупантів чекає поразка. Гордєєв також передбачив, що наприкінці літа-восени ситуація в Україні повинна стабілізуватись.

Нагадаємо, тарологиня Олена Бюн заявила, що у перші десять днів березня Росія ймовірно не влаштовуватиме масовані ракетні удари по Україні. Також вона наголосила, що вже через пів року Україна зможе повернути свої території.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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