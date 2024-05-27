Відомий карпатський мольфар назвав місяць та рік закінчення війни в України: Путіна отруять

У травні 2025 року війна в Україні закінчиться капітуляцією Росії. Цьому передуватиме отруєння очільника Кремля Володимира Путіна.

Такий прогноз озвучив відомий карпатський мольфар Михайло в інтерв'ю Українському молитовнику.

За його передбачення, російського диктатора зрадять найближчі люди, його отруять.

"Кінець Путіна наближається. Скоро відбудуться важливі події - у травні наступного року весна принесе нові надії, перетворить журбу на радість, відновиться наша країна. Літо принесе мир. У кінці травні світ побачить кінець війни. Паніка охопить Росію, буде оголошена капітуляція, народ скине ярмо диктатури. Солдати втомлені від війни, відмовлятимуться виконувати накази. Люди вийдуть на вулицю, триватимуть протести проти війни", - сказав мольфар.

Наголосимо, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, і ндійський астролог Кушал Кумар назвав точну дату початку Третьої світової війни.

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