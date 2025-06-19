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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
266
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Відомий астролог назвав "фатальні" місяці для Росії та зробив нове передбачення

Влад Росс вважає, що у країни-агресорки вже скоро почнуться серйозні проблеми.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Влад Росс

Влад Росс

Відомий астролог Влад Росс зробив несподіване передбачення про ситуацію в Росії. Він вважає, що під тиском санкцій, в країни-окупантки можуть з’явитися серйозні проблеми.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен».

Влад Росс прогнозує суттєві проблеми у Росії.

«У Росії може бути переворот. Усе може початися вже у липні, десь 12-14. А далі улюблений для росіян місяць — серпень. Тоді може статися обвал рубля, продовольча криза, нафтове ембарго зрештою. Європейці можуть організувати такі санкції, то економіка РФ посиплеться. Нас дійсно чекає такий цікавий місяць з липня по серпня. Ще включаться місячне та сонячне затемнення. А ще можуть якісь дрони по РФ прилетіти. Всяке може бути», — сказав він.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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Дата публікації
Кількість переглядів
266
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