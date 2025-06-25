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- Астрологія
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Відомий астролог передбачив події, після яких війна в Україні може закінчитись
Астролог Влад Росс вважає, що Україна може піти у наступ на територію РФ.
Відомий український астролог Влад Росс передбачив, чим закінчиться наступ Росії на Україну. Він зазначив, що Україна готує «сюрприз» окупантам.
Про це він сказав на ютуб-каналі «Астрофеномен».
Влад Росс вважає, що наступ Росії на Україну буде невдалим.
«Наступ Росії буде повністю зірваний. Україна завдаватиме ударів по базах, залізничних шляхах. Загалом логістика буде порушена і вони всередині липня зрозуміють, що дарма вони планували літній наступ. Більше того — ми зробимо їм сюрприз та підемо у контрнаступ на територію РФ. Можливо, це буде Брянщина. Після цього росіяни задумаються, чи варто їм продовжувати війну», — сказав астролог.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.