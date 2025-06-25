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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
272
Час на прочитання
1 хв

Відомий астролог передбачив події, після яких війна в Україні може закінчитись

Астролог Влад Росс вважає, що Україна може піти у наступ на територію РФ.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Війна в Україні

Війна в Україні

Відомий український астролог Влад Росс передбачив, чим закінчиться наступ Росії на Україну. Він зазначив, що Україна готує «сюрприз» окупантам.

Про це він сказав на ютуб-каналі «Астрофеномен».

Влад Росс вважає, що наступ Росії на Україну буде невдалим.

«Наступ Росії буде повністю зірваний. Україна завдаватиме ударів по базах, залізничних шляхах. Загалом логістика буде порушена і вони всередині липня зрозуміють, що дарма вони планували літній наступ. Більше того — ми зробимо їм сюрприз та підемо у контрнаступ на територію РФ. Можливо, це буде Брянщина. Після цього росіяни задумаються, чи варто їм продовжувати війну», — сказав астролог.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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Дата публікації
Кількість переглядів
272
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