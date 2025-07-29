Відомий астролог Росс назвав нові дати закінчення війни в Україні

Астролог Влад Росс назвав ймовірні дати закінчення війни / © ТСН

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Києву, Одесі, Харкову, Дніпру загрожує нова небезпека найближчим часом, а ймовірна дата закінчення війни припаде на зиму-весну — такий свій прогноз в коментарі для ТСН.ua озвучив відомий астролог Влад Росс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками та передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

«Максимум, що може здійснити російська армія на фронті до кінця року — це оточити Покровськ. Скоріш за все, ця історія розтягнеться до кінця року. Але можливі і такі зміни: на російсько-українських кордонах путінську армію можуть замінити солдати з Північної Кореї, а росіяни, своєю чергою, підуть в останній бій на Сумському, Запорізькому напрямках, на Костянтинівку Донецької області. Остання буде головним напрямком, там буде головний удар заради того, щоб до кінця року намагатися захопити Краматорськ та Слов’янськ», — каже Влад Росс, спираючись на власні дослідження.

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При цьому він зауважує: «Прикордоння на Сумщині ми відіб’ємо у росіян. Інших варіантів взагалі немає. Там окупанти зрозуміли, що ЗСУ їм обломлять зуби».

За прогнозами Росса, буде напрямок, на якому ЗСУ атакуватимуть Росію.

«Це можливо у серпні», — каже Росс.

Крім того, за його словами, не залишиться поза увагою і сама Москва — є ймовірність, що ЗСУ масштабно атакуватимуть столицю Росії повітряними цілями у вересні.

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Якими можуть бути обстріли найближчими тижнями

«Нещадно можуть обстрілювати Київ, Харків, Одесу, Миколаїв, Херсон, Дніпро, Кривій Ріг, дуже сильно — Суми. А в Києві раз на тиждень буде армагедон», — каже Росс.

Він нагадує, що на початку та наприкінці вересня, 7 та 21, мають відбутись затемнення:

«Буде коридор затемнень, буде вирішуватись доля всього світу. Саме у вересні будь-який «сірник» буде здатний розпалити третю світову війну. Або буде дуже велика війна по всьому світу, де буде задіяні Іран, Північна Корея, або все скінчиться і Трамп згодом отримає Нобелівську премію за те, що примусив Росію до закінчення війни».

Коли закінчиться війна

На це питання астролог відповів так: «Активна фаза повинна була закінчитись у травні, але до Стамбулу, де тоді перебував Зеленський, не з’явився Путін. Якщо відбудуться зміни у вересні, про які я сказав, то «холодний» період настане ближче до грудня. Закінчити війну протягом 30 днів у вересні неможливо».

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Але за словами Росса, можливий і інший варіант розвитку подій — наприкінці року війна може становитись ще більшою.

«Повну заморозку слід очікувати у лютому-березні наступного року. Можливо, припиниться вогонь. Поки що головним напрямком для росіян буде Костянтинівка Донецької області. Крім того, окупанти захочуть захопити Краматорськ та Слов’янськ. Можу одразу заспокоїти — не захоплять. Навіть якщо війна продовжиться до 2029 року», — впевнено каже Росс.

Раніше повідомлялось про те, що президент заявив про сигнали з Москви.

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