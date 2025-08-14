ТСН у соціальних мережах

Астрологія
Відомий астролог Влад Росс передбачив ракетні удари по Москві: коли це станеться

Астролог передбачив удари по Москві.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Влад Росс

Влад Росс

Відомий український астролог Влад Росс вважає, що вже у вересні Україна зможе запускати балістичні ракети по Москві.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен».

Влад Росс передбачив, що Україна може завдати ракетного удару по Москві.

«Якщо Росія не погодиться на повітряне перемир’я, то вже у вересні страждатиме Москва. Все станеться на „день Москви“. Все тому, що у нас є балістичні ракети. І про це вже знає російська розвідка. У нас є ракети, які можуть летіти на понад 500 км. А тому найближчим часом у нас є можливість бомбити РФ», — сказав він.

Астролог зазначив, що якщо Росія не погодиться на справедливий мир з Україною, то можливі ракетні удари по військовій інфраструктурі Московської області.

