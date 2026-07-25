Відомий астролог Влад Росс попередив про небезпеку у серпні та приголомшив можливою датою закінчення війни

Астролог Влад Росс склав прогноз щодо можливої дати закінчення війни / © ТСН

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Війна в Україні та обстріли найближчим часом можуть масштабуватися — таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив відомий астролог Влад Росс, спираючись на власні дослідження.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

За його словами, цей прогноз базується на наступному: «Зараз є опозиція Плутона до Юпітера. Плутон — це планета смерті та руйнувань, Юпітер символізує масштаб та нові можливості. Йде протистояння. Загалом планети, зокрема Плутон, Уран, Нептун, Юпітер зформували дуже точну трапецію. До речі, «картонне протистояння», яке відбулося в Україні може перерости у щось інше. У серпні можливе щось жахливе — 12 серпня відкривається коридор затемнень, до 28 серпня».

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До цього Росс додає, що серпень може стати вогненебезпечним місяцем у всіх відношеннях.

«Ми можемо «винести» російський Wildberries, а Росія — нашу, наприклад, поштову логістику, склади. Протистояння буде величезним», — припускає астролог.

Але при цьому додає, що прогнози щодо можливих перемовин про мир наступні:

«Якщо будуть якісні переговори, які будуть призводити до заморозки війни, то вони можливі не раніше вересня. Найбільш вдалий період — жовтень», — каже Росс.

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Удари по Росії заради припинення війни в Україні

«Ці удари матимуть значення. Їм, росіянам, через це дуже боляче. Удари по Wildberries — це удари нижче пояса, настільки вони болючі для них», — аналізує ситуацію Росс.

Крім того, він наводить інформацію про те, що керівництво Wildberries наближено до російського уряду, тому українські удари є та будуть відчутними.

Щодо безпосередньо загроз обстрілів для Києва, Влад Росс припускає, спираючись на свій прогноз, що вкрай небезпечним буде серпень.

«Але справа у тому, що у вересні ми будемо вже бити балістикою по Москві. Скоріш за все, 29 липня президент України Володимир Зеленський повідомить американському президенту Дональду Трампу про те, що Україна битиме по Москві. Особливе на день Москви, який москвичі святкують у перших числах вересня, може бути нанесений удар. Станом на вересень у нас може бути в запасі багато ракет», — каже Росс.

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Коли може закінчитись активна фаза війни в Україні

На це питання астролог відповів так: «Скоріш за все, війна закінчиться у 2029 році. Але якщо Путіна знесуть раніше, то закінчиться і війна, точніше — гаряча стадія. Нічого не відбудеться, поки при владі буде Путін».

При цьому Влад Росс зауважує, що завдяки ударам по Wildberries знищуються статки середнього класу Росії, і, відповідно, існує хоч якась вірогідність «руського бунту».

«А руський бунт, якщо він станеться — він нещадний. Росіяни можуть все перевернути. Але повинна бути точка кипіння», — резюмував Росс.

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