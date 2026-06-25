Відомий астролог Влад Росс приголомшив можливою датою закінчення війни в Україні: прогноз

Астролог Влад Росс не виключає, що наприкінці 2026 можливі суттєві зміни на краще / © ТСН

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Війна в Україні після далекобійних ударів по Росії найближчим часом матиме низку періодів, під час яких з’являться великі шанси на закінчення гарячої фази бойових дій — таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив астролог Влад Росс, спираючись на власне дослідження та на свій прогноз.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

«Є проблиски надії на те, що ситуація зміниться на краще. Україна обійшла московську ППО. Зірки кажуть про те, що перелом у війні можливий у вересні-жовтні цього року. Ближче до листопада противник може бути загнаний у неймовірну ситуацію, його фронт може почати сипатись, а українські військові можуть вийти до кримського перешийка. Або можлива висадка українського десанту. Нині окупований Крим може бути абсолютно незахищеним», — повідомляє деталі свого прогнозу Влад Росс.

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До цього Росс додає, що якщо ситуація матиме саме такий сценарій, то в Росії не потерплять слабкого лідера, який програв.

«Владу може перехопити Сергій Собянін — мер Москви. Є пророцтво, що після карлика Росію очолить „титан“. Собянін є достатньо високою людиною (за даними відкритих джерел, зріст Собяніна дорівнює 177-178 см.)», — прогнозує Росс.

За його словами, «перелом у війні наближається»: «У вересні-жовтні ми можемо побачити втечу російських військ і, можливо, те, як буде сипатись їхній фронт».

При цьому Росс впевнено каже, що удари України по Росії та окупованим нею територіям будуть тільки нарощуватись.

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«Буде тільки нарощування. Буде з’являтися все більше українських дронів, далекобійних БПЛА. Скоро може підірватись найбільший нафтопереробний завод в російському Омську. А це — Сибір, тобто буде долітати і туди», — каже Росс.

Обстріли України: що про них каже астролог

«Росіяни, скоріш за все, будуть економити ракети, а використовувати більше „Шахедів“, — прогнозує Росс.

Та додає, що його прогноз грунтується зокрема і на тому, що нещодавно був атакований один із найважливіших російських заводів, який виготовляв компоненти для балістичних ракет.

При цьому Росс каже, що така обставина не скасує намірів росіян атакувати українську інфраструктуру взимку.

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«Але за моїми прогнозами, це буде найтепліша за останнє десятиліття зима. А влітку росіяни будуть намагатися гатити зокрема по каналізаційним системам. Раз на 10-15 днів вони будуть намагатися влаштувати пекло в столиці України. Атаки можуть не оминути Одесу, Харків та інші міста», — каже Росс.

Коли закінчиться війна в Україні

На це питання Влад Росс відповідає так: «Поки при владі буде кремлівський карлик, то війна буде продовжуватися. Росія хоче розгромити Україну, план війни у них — до березня 2027 року. У березні планета Марс буде ретроградною, Росія буде виснажуватися до березня. Всі багато питають, коли ж кінець економіки Росії. Я точно можу сказати про березень 2027 року. Після чого вони не зможуть воювати.

«Але у 2027 році війна не закінчиться. Буде заморозка конфлікту. З точки зору давньоарійського календара, зараз — рік Віслюка, а не коня. Віслюк — вперта тварина. Тобто Росія може бути впертою до кінця», — резюмує Росс.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що переможниця «Битви екстрасенсів» назвала мирний рік і повідомила про те, коли закінчиться війна. Відома тарологиня зробила передбачення про закінчення війни в Україні. Вона назвала рік, який буде мирним.

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