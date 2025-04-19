Відомий астролог Влад Росс впевнено назвав дві дати закінчення війни

Астролог Влад Росс розповів про ймовірний перебіг подій на війні.

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Війна може закінчитись або зовсім скоро, або може тривати ще 4 роки — про це в коментарі для ТСН.ua висловив свою точку зору відомий астролог Влад Росс, спираючись на свої дослідження.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

«Я завжди казав, що травень — це точка можливого звершення конфлікту або переходу на нову стадію. В будь-якому випадку в травні можливе перемир’я. Це не буде остаточним закінченням війни, але це може бути конкретним чітким перемир’ям. Тим паче Сатурн уходить в зодіакальний знак Овна і з 5.05.25 до 25.05.25 повинен трапитись вихід на новий рівень. 25 травня Сатурн входить в зодіакальний знак Овна. Сатурн — це заморозка конфлікта, Овен — це знак війни. Тому ця війна в травні має шанси закінчитись«, — каже Росс та додає, що також володіє інсайдерською інформацією про можливе перемир’я.

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Найнебезпечніші дати найближчого часу

За словами Росса, найближчим часом можливі дні, коли рівень небезпеки буде найвищим.

«Все, що стосується нас, то нас можуть атакувати ракетами та іншим. Небезпечні дні сьогодні, понеділок та вівторок. Нас можуть засипати ракетами, залякувати так, як роблять останніми днями», — каже астролог.

Чи буде новий наступ ворога

На це питання Росс відповідає так: «Ні. Це все брехня. Фейк. Меркурій поєднується з Нептуном, вірити нічому не можна. Якщо Росія каже, що не хоче погоджуватись на мир, значить, що вона точно хоче йти на мир. Їм нічим воювати. Якщо вони і готують якийсь наступ та мобілізацію, то не раніше осені. Весною та влітку не бачу ніяких наступів. Час „Ч“ — це осінь. Вересень може бути переломним. Вони хочуть набрати мільйон призовників, їм вже буде все одно на народ. Все це ми можемо стримати та навіть піти у контрнаступ біля Покровська».

Влад Росс, спираючись на астрологічні дослідження, не виключає, що в Росії може статись переворот.

«Путіна або вб’ють, або з ним станеться щось інше. За останніми даними, кажуть, він був в реанімації, а замість нього на нарадах виступав діпфейк», — каже астролог.

Крім цього, Росс додає: «Вони (російські військові — Ред.) хочуть відстані у вигляді гарматного пострілу від таких міст як Харків, Суми, Запоріжжя, щоб тримати в страхі мешканців цих міст, але сил для наступу немає. Від слова зовсім».

Чи може війна затягнутись на роки

Про це Влад Росс каже одним реченням: «Війна або закінчиться в травні, або може тривати до 2029 року».

Раніше повідомлялось про те, що американський пророк прогнозує цьогоріч велику війну у світі.

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