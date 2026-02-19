- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 803
- Час на прочитання
- 2 хв
Відомий екстрасенс шокував передбаченням на 2026 рік: хто стане союзником РФ та де спалахнуть війни
Екстрасенс зробив передбачення про нові світові кризи.
Крейг Гамільтон-Паркер, екстрасенс, відомий як «новий Нострадамус», опублікував серію вражаючих прогнозів на 2026 рік.
Про це пише британське видання mirror.co.uk.
Паркер, чиї попередні прогнози включали смерть королеви та пандемію Covid-19, здобув світову популярність завдяки своїм детальним баченням політичних, екологічних та соціальних потрясінь.
Він стверджує, що може бачити майбутнє, працюючи разом зі своєю дружиною Джейн, а також з духовними медіумами.
Паркер вважає, що 2026 буде бурхливим роком. Він передбачає кризу в США, природні катастрофи та зміну глобальних альянсів.
«Повторю те, що я сказав тоді, я відчував, що буде якийсь великий глобальний конфлікт, можливо, за участю Тайваню», – пояснив Паркер.
За словами Паркера, стародавні читання вказують на союз між Китаєм та Росією проти Сполучених Штатів — сценарій, який він вперше передбачив у 2015 році.
«У той час це здавалося неможливим, бо вони точно не були дружніми. Проте я бачив, як вони об’єднуються в конфлікті зі США. Тож чи може це бути те, що я бачу зараз? Або ж це може бути пов’язано з Іраном? У мене таке відчуття, що приблизно в цей період у 2026 році ми побачимо багато конфліктів», - сказав він.
Паркер також попередив про потенційно катастрофічну газову хмару над Японією у 2026 році.
Також він передбачив, що у березні 2026 року може статись військова операція в Ірані.
Крім того він передбачає глобальну кібератаку, яка вплине на життя людей.
Паркер вважає, що НАТО починає слабшати, і новий світовий орган може з'явитися приблизно у 2030 році.
Екстрасенс додав, що ці передбачення не є остаточними, оскільки все залежить від конкретної ситуації.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.