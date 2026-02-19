ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
803
Час на прочитання
2 хв

Відомий екстрасенс шокував передбаченням на 2026 рік: хто стане союзником РФ та де спалахнуть війни

Екстрасенс зробив передбачення про нові світові кризи.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Екстрасенс

Екстрасенс шокував передбаченням про ситуацію у світі / © Credits

Крейг Гамільтон-Паркер, екстрасенс, відомий як «новий Нострадамус», опублікував серію вражаючих прогнозів на 2026 рік.

Про це пише британське видання mirror.co.uk.

Паркер, чиї попередні прогнози включали смерть королеви та пандемію Covid-19, здобув світову популярність завдяки своїм детальним баченням політичних, екологічних та соціальних потрясінь.

Він стверджує, що може бачити майбутнє, працюючи разом зі своєю дружиною Джейн, а також з духовними медіумами.

Паркер вважає, що 2026 буде бурхливим роком. Він передбачає кризу в США, природні катастрофи та зміну глобальних альянсів.

«Повторю те, що я сказав тоді, я відчував, що буде якийсь великий глобальний конфлікт, можливо, за участю Тайваню», – пояснив Паркер.

За словами Паркера, стародавні читання вказують на союз між Китаєм та Росією проти Сполучених Штатів — сценарій, який він вперше передбачив у 2015 році.

«У той час це здавалося неможливим, бо вони точно не були дружніми. Проте я бачив, як вони об’єднуються в конфлікті зі США. Тож чи може це бути те, що я бачу зараз? Або ж це може бути пов’язано з Іраном? У мене таке відчуття, що приблизно в цей період у 2026 році ми побачимо багато конфліктів», - сказав він.

Паркер також попередив про потенційно катастрофічну газову хмару над Японією у 2026 році.

Також він передбачив, що у березні 2026 року може статись військова операція в Ірані.

Крім того він передбачає глобальну кібератаку, яка вплине на життя людей.

Паркер вважає, що НАТО починає слабшати, і новий світовий орган може з'явитися приблизно у 2030 році.

Екстрасенс додав, що ці передбачення не є остаточними, оскільки все залежить від конкретної ситуації.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
803
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie