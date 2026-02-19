Відомий екстрасенс шокував передбаченням на 2026 рік: хто стане союзником РФ та де спалахнуть війни

Екстрасенс шокував передбаченням про ситуацію у світі / © Credits

Крейг Гамільтон-Паркер, екстрасенс, відомий як «новий Нострадамус», опублікував серію вражаючих прогнозів на 2026 рік.

Про це пише британське видання mirror.co.uk.

Паркер, чиї попередні прогнози включали смерть королеви та пандемію Covid-19, здобув світову популярність завдяки своїм детальним баченням політичних, екологічних та соціальних потрясінь.

Він стверджує, що може бачити майбутнє, працюючи разом зі своєю дружиною Джейн, а також з духовними медіумами.

Паркер вважає, що 2026 буде бурхливим роком. Він передбачає кризу в США, природні катастрофи та зміну глобальних альянсів.

«Повторю те, що я сказав тоді, я відчував, що буде якийсь великий глобальний конфлікт, можливо, за участю Тайваню», – пояснив Паркер.

За словами Паркера, стародавні читання вказують на союз між Китаєм та Росією проти Сполучених Штатів — сценарій, який він вперше передбачив у 2015 році.

«У той час це здавалося неможливим, бо вони точно не були дружніми. Проте я бачив, як вони об’єднуються в конфлікті зі США. Тож чи може це бути те, що я бачу зараз? Або ж це може бути пов’язано з Іраном? У мене таке відчуття, що приблизно в цей період у 2026 році ми побачимо багато конфліктів», - сказав він.

Паркер також попередив про потенційно катастрофічну газову хмару над Японією у 2026 році.

Також він передбачив, що у березні 2026 року може статись військова операція в Ірані.

Крім того він передбачає глобальну кібератаку, яка вплине на життя людей.

Паркер вважає, що НАТО починає слабшати, і новий світовий орган може з'явитися приблизно у 2030 році.

Екстрасенс додав, що ці передбачення не є остаточними, оскільки все залежить від конкретної ситуації.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.