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- Астрологія
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Віщунка спрогнозувала, чи допоможе Ердоган завершити війну — і натякнула на Крим
Участь Туреччини може дати шанс на переговори і повернення окупованих територій. Проте Ердоган, ймовірно, має свій інтерес — зокрема щодо Криму.
Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган може відіграти роль у завершенні війни в Україні — але ця допомога, можливо, матиме свою ціну.
Таку думку висловила віщунка Ма в програмі "Мій Світ", яка вважає, що участь Анкари відкриває можливість для перемовин і навіть повернення окупованих територій.
"Це дає шанс на компроміс, — зазначає вона. — Але водночас є відчуття, що йдеться про давно втрачені землі, які цікавлять і самого Ердогана".
За її словами, образ, що проявився у ворожінні, натякає на Крим — територію, яка водночас може бути предметом дипломатичної торгівлі й історичного інтересу Туреччини.
"Це дасть шанс знайти компроміс і почати відвойовувати давно забрані території. Ердоган може допомогти, але може також якимсь чином на них претендувати", — підсумувала віщунка.
На її переконання, участь Туреччини може дати Україні не лише новий формат переговорів, а й шанс поступово повернути давно окуповані регіони.
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