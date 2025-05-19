Віщунка спрогнозувала, чи допоможе Ердоган завершити війну — і натякнула на Крим

Кримський міст. / © Associated Press

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Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган може відіграти роль у завершенні війни в Україні — але ця допомога, можливо, матиме свою ціну.

Таку думку висловила віщунка Ма в програмі "Мій Світ", яка вважає, що участь Анкари відкриває можливість для перемовин і навіть повернення окупованих територій.

"Це дає шанс на компроміс, — зазначає вона. — Але водночас є відчуття, що йдеться про давно втрачені землі, які цікавлять і самого Ердогана".

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За її словами, образ, що проявився у ворожінні, натякає на Крим — територію, яка водночас може бути предметом дипломатичної торгівлі й історичного інтересу Туреччини.

"Це дасть шанс знайти компроміс і почати відвойовувати давно забрані території. Ердоган може допомогти, але може також якимсь чином на них претендувати", — підсумувала віщунка.

На її переконання, участь Туреччини може дати Україні не лише новий формат переговорів, а й шанс поступово повернути давно окуповані регіони.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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