“Війна не вщухне”: тарологиня зробила тривожний прогноз про масовані ракетні обстріли

Росія продовжить обстрілювати українські міста, накопичивши для цього достатньо багато ракет.

Розклад на картах таро свідчить, що Росія не припинить масованих ракетних обстрілів і війна найближчим часом не вщухне.

Про це на YouTube-каналі “Прогноз” розповіла провидиця Людмила Хомутовська.

“Росія накопичила ракети і є команда, щоб вони летіли. Якщо говорити про постійність, то карти все-таки говорять, що війна не вщухне. Обстріли ще будуть по Україні, на лінії фронту вони взагалі нескінченні", - сказала вона.

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Позитивною новиною є те, що Україна отримає якусь суперзброю, на що вказує карта “Імператриця”, яка випала у розкладі. За словами Людмили Хомутовської, це можуть бути танки або потужна артилерія.

Водночас вона зауважила, що іранських далекобійних ракет Росія у найближчі два-три місяці не застосовуватиме.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, відомий астролог Влад Росс прогнозує, що війна в Україні в березні 2023 року ще не припиниться.

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