Хто переможе у війні Росії проти України: астролог здивував передбаченням

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Астролог Володимир Бадіян вважає, що війна Росії закінчиться перемогою України.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

Астролог зазначив, що він був переконаний, що війна повинна була закінчитись ще у березні. Проте цього так і не сталось.

"У цій війні весь світ братиме участь. Хочуть цього американці чи ні. Китайці збоку стоять, їм цікаво, як РФ слабшає. Індійці спостерігають. Я передбачаю, що Україна переможе. Але як виграє - це інше питання. Ми повернемо свої території, але це не буде так швидко", - сказав він.

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