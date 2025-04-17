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- Астрологія
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Війна та "історія про "зраду": переможниця "Битви екстрасенсів" попередила українців
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Переможниця «Битви екстрасенсів» Яна Пасинкова попередила українців про події, які ймовірно стануться у травні.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
«Буде продовжуватися відчуття, що у нас забрали те, що нам належить. І за нашою спиною дерибанять те, що нам належить. Буде історія про зраду якогось партнера або партнерів, якась опущена угода не в нашу сторону. Але це поки що. Далі — велика кількість отруєння незрозуміло від чого. Треба берегти себе. Світ у травні потішить нас тим, що нам повернули те, що нам належить», — сказала Яна Пасинкова.
Також тарологиня попередила, що у травні є небезпека на базарах, кладовищах та лікарнях. Особливо це стосується «міст біля води». Вона закликала оберігати дітей від військових загроз.