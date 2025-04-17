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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
108
Час на прочитання
1 хв

Війна та "історія про "зраду": переможниця "Битви екстрасенсів" попередила українців

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Яна Пасинкова

Яна Пасинкова зробила передбачення про війну

Переможниця «Битви екстрасенсів» Яна Пасинкова попередила українців про події, які ймовірно стануться у травні.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

«Буде продовжуватися відчуття, що у нас забрали те, що нам належить. І за нашою спиною дерибанять те, що нам належить. Буде історія про зраду якогось партнера або партнерів, якась опущена угода не в нашу сторону. Але це поки що. Далі — велика кількість отруєння незрозуміло від чого. Треба берегти себе. Світ у травні потішить нас тим, що нам повернули те, що нам належить», — сказала Яна Пасинкова.

Також тарологиня попередила, що у травні є небезпека на базарах, кладовищах та лікарнях. Особливо це стосується «міст біля води». Вона закликала оберігати дітей від військових загроз.

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