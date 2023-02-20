"Війна триватиме довго": провидиця попередила про небезпеку у лютому

Екстрасенска Людмила Хомутовська вважає, що війна Росії проти України триватиме ще довго. Також вона заявила, що бачить небезпеку обстрілів 23-25 лютого 2023 року.

Про це вона сказала на YouTube-каналі "Мій світ".

Хомутовська заявила, що 23-25 лютого в Україні може відбутись загострення на фронті. Також у ці дні можливі ракетні удари.

"Багато людей кажуть, що може бути закінчення війни, але я її не бачу. Я схиляюся до того, що буде велика війна, яка потрібна Росії", - сказала Хомутовська.

Провидиця також вважає, що Росія продовжить наносити ракетні удари та попередила про "небезпеку з неба". Хомутовська також заявила, що РФ може втягнути Білорусь у війну проти України.

Нагадаємо, раніше провидиця і тарологиня Людмила Хомутовська розповіла, що переламний момент у війні станеться у квітні 2023 року. До цього часу триватимуть активні бойові дії та обстріли.

Варто зазначити, астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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