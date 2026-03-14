Війна в Україні закінчиться, коли буде четвірка: відома мольфарка зробила нове передбачення

Карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські впевнено прогнозує терміни тривання війни в Україні / © ТСН

Війна в Україні може закінчитись тоді, коли календарна дата буде пов’язана із четвіркою і не виключено, що це може статись саме у цьому році після четвертого місяця, тому як від повномасштабного вторгнення пройшло саме 4 роки — на такому своєму передбаченні впевнено наполягає відома карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Про своє передбачення вона більш ширше розповіла у коментарі для ТСН.ua.

«Серйозні зміни намічаються у 2026 році. Мені «йшла» четвірка. Тобто 2022+4=2026. І ці серйозні зміни у зв’язку із «парадом» планет (відбувся 28 лютого 2026 року), з сонячним та місячним затемненнями приносять події світового масштабу. Вони, події, зачіплятимуть не тільки Україну», — висловлює свою думку мольфарка.

Та продовжує: Зараз, коли говорять про те, що почалася третя світова війна, можна стверджувати, що вона триває. Не почалася на Близькому Сході, вона почалася у 2014 році, коли Росії дозволили забрати у нас Крим та розв’язали Росії руки для нападу на іншу частину України. Третя світова не розпочалася, а продовжується. Якби у 2014 році світ зупинив би Росію, цього б всього не сталося».

Як події на Близькому Сході вплинуть на війну в Україні

«Які матиме наслідки для України війна на Близькому Сході? Вірите — не вірите, але для нас це великий плюс. Пізніше побачимо. Світ зрозуміє, що таке гібридна війна, що таке війна дронів, у яких ми стали фахівцями. Визнання української армії як однієї з найсильніших у світі. Після завершення військових подій на Близькому Сході, які мали б закінчитись до кінця літа, має наладитися ситуація в Україні. Можуть відбутися переговори та підписання угод. Я не відмовляюсь від своїх слів. У моїх передбаченнях поки що нічого не змінюється. Навпаки, події у світі розгортаються таким чином, що вони наближають нас до закінчення війни», — каже Магдалена Мочіовські, спираючись на власні дослідження.

Передбачення про закінчення війни в Україні: яким воно було

На це питання мольфарка відповідає так: «Це було і сновидіння, у якому я відривала на календарі папірець з четвіркою, це було у форматі видіння. Я запитала у вищих сил про те, скільки триватиме війна. Вони мені подали знак у вигляді четвірки».

Яким може бути закінчення війни в Україні

На питання, яким задаються мільйони українців, мольфарка каже наступне: «Я передбачаю, що буде такий варіант, як в народі кажуть, ні вашим, ні нашим. Росіяни не доб’ються свого, але і ми не втратимо своє. Скоріш за все, буде створена якась буферна зона, через яку ніхто не буде наступати. Нам у цьому будуть допомагати зберігати цю лінію розмежування з певними гарантіями».

Мольфарка не виключає, що зміни можливі ближче до осені.

«Ми вже маємо ракети. Якщо до цього часу ми не були загрозою для Росії, то вже тепер інша ситуація. Зупинити війну — це буде їхнім проханням, а не нашим. Ось побачите», — прогнозує провидиця.

Резюмуючи, мольфарка впевнено каже, що в історії не було жодного випадку, коли чужі материнські сльози не повернулися би бумерангом тим, чиї дії стали причиною їхньої появи.

«Завжди існує бумеранг та карма. Однозначно ця «обратка» буде і вона буде набагато жорсткішою, ніж росіяни собі уявляють. Бумеранг та карму ще ніхто не відміняв», — каже Магдалена Мочіовські.