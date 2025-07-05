Війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом

Війна в Україні / © Associated Press

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Війна в Україні може завершитися не на полі бою, а внаслідок глибших трансформацій у самій Росії та через стратегічні рішення глобальних гравців.

Такий прогноз озвучила відома українська тарологиня Олена Бюн, аналізуючи енергетичну ситуацію навколо конфлікту. Зокрема, на запитання ведучого, чи є в України нова зброя, яка здатна змінити хід війни, вона повідомила, що карти Таро чітко показують «феєричні дії ЗСУ на полі бою найближчим часом».

За словами тарологині, одним із ключових елементів майбутнього завершення війни стане «прозріння» всередині російського суспільства. Лише після цього можливий реальний прорив у мирному врегулюванні.

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«Для того, щоб війна припинилась… для того, щоб росіяни прозріли, вони повинні зрозуміти, що це не тільки Кремль чи Путін винуваті, а вони самі винні, ті, хто підтримують все це», — наголосила вона.

У своєму прогнозі Олена Бюн також підтвердила позицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який на саміті НАТО заявив, що «конфлікт в Україні не вирішиться військовим шляхом, а шляхом переговорів». Згідно з даними карт Таро, необхідні більш радикальні дії, і мова йде не про переговори, які можуть тривати нескінченно: «Досить умовляти Росію».

Олена Бюн звернула увагу й на глобальний контекст. Зокрема, вона припускає, що адміністрація Дональда Трампа має власний сценарій завершення війни: «Дональд Трамп має „глобальні плани“ щодо війни, і тим, хто стоїть за ним, потрібно досягти певних цілей. Зеленському, можливо, було сказано „почекати“, і тоді питання вирішиться.»

Також тарологиня прокоментувала затягування допомоги Україні. «Затягування ситуації з наданням ППО та зброї Україні відбувається з якихось причин, і хоча кінець війни видно, існує певний план», — зазначила вона.

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Нагадаємо, відома астрологиня Ангеліна Вакуліна зробила прогноз на літо 2025 року і повідомила, коли припиняться ракетні удари по Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.