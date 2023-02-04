Війна Росії проти України не закінчиться скоро - астролог назвав нові терміни

Астролог не виключає, що до України можуть приєднатися нові території.

Ведичний астролог Дмитро Вартанян розповів, що війна в Україні завершиться в травні 2024-го року.

Такий прогноз астролог сказав в інтерв'ю YouTube-каналу PeopleLife.

Він заявив, що Україні вдасться повернути всі свої території. Ба більше, астролог не виключає, що до України можуть приєднатися нові території.

Також Вартанян зазначив, що від травня 2024-го року перед Україною відкриються нові можливості щодо вступу в різні альянсах. Ймовірно, що йдеться про ЄС чи НАТО. Окрім того, він переконаний, що наслідками війни в Україні стане глобальна зміна всього світового порядку.

Додамо, за прогнозами багатьох тарологів й екстрасенсів кінець повномасштабного вторгнення відбудеться навесні-на початку літа 2023-го року.

Наголосимо, що астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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