Категорія
Астрологія
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Війська КНДР досі перебувають у Курській області і готові вступити в бій - Пентагон

Війська КНДР досі перебувають у Курській області і готові вступити в бій - Пентагон

РФ залучає солдатів КНДР до служби на блокпостах / Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Поки американська сторона не бачила, щоби північнокорейські солдати брали безпосередню участь у бойових діях.

Північнокорейські військові поки залишаються на території Курської області Росії й досі не брали безпосередньої участі у бойових діях проти України, але водночас вони перебувають у готовності вступити в бій в будь-який момент.

Про це заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх, - пише Укрінформ. 

"Війська КНДР досі перебувають у Курській області",- зауважила представниця оборонного відомства США.

Вона підкреслила, що поки американська сторона не бачила, щоби північнокорейські солдати брали безпосередню участь у бойових діях.

"Ми знаємо, що вони готові вступити в бій та продовжуємо моніторити ситуацію", - зауважила Сінгх.

Нагадаємо, у Центрі національного спротиву заявили, що Росія не використовує війська КНДР у боях проти українців. Загарбники використовують найманців з для чергування на блокпостах, не залучаючи їх до безпосередніх бойових дій.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Бійці ССО атакували на позиції ворога в Курській області

Бійці ССО атакували на позиції ворога в Курській області

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація