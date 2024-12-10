Війська КНДР досі перебувають у Курській області і готові вступити в бій - Пентагон

Поки американська сторона не бачила, щоби північнокорейські солдати брали безпосередню участь у бойових діях.
Північнокорейські військові поки залишаються на території Курської області Росії й досі не брали безпосередньої участі у бойових діях проти України, але водночас вони перебувають у готовності вступити в бій в будь-який момент.
Про це заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх, - пише Укрінформ.
"Війська КНДР досі перебувають у Курській області",- зауважила представниця оборонного відомства США.
Вона підкреслила, що поки американська сторона не бачила, щоби північнокорейські солдати брали безпосередню участь у бойових діях.
"Ми знаємо, що вони готові вступити в бій та продовжуємо моніторити ситуацію", - зауважила Сінгх.
Нагадаємо, у Центрі національного спротиву заявили, що Росія не використовує війська КНДР у боях проти українців. Загарбники використовують найманців з для чергування на блокпостах, не залучаючи їх до безпосередніх бойових дій.
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