Візит Блінкена став переламним у війні в Україні – астролог Влад Росс

Від другої половини травня у війні в Україні очікуються позитивні зміни: закінчаться невдачі ЗСУ, вони перейдуть до міцної оборони, та навіть зможуть на певних ділянках піти у контрнаступ влітку і восени.

Такий прогноз дав астролог Влад Росс на своєму YouTube-каналі.

Астролог наголосив, що травневий візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва став своєрідним переломом у війні в Україні.

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"Нас очікує дуже спекотне літо і ЗСУ почнуть "перемелювати" свого ворога. І це навіть попри те, що Росія і Китай схилятимуть нас до перемир’я, ініційованого Макроном. Але цього не буде, бо войовничий Марс у травні і першій половині червня буде в Овні, а це означає, що ніякої зупинки бойових дій і переговорів не буде", – розповів Влад Росс.

Він також заявив, що вже не слід боятися російського наступу на Харків, і запевнив, що цього вже не відбудеться. Ба більше, за прогнозом, з часом ЗСУ виб’ють ворога з Вовчанська та інших населених пунктів. Не зможуть окупанти захопити і чи не найважчу зараз точку на фронті – Часів Яр.

"Добрий поліцейський" Ентоні Блінкен привіз до України хороші новини – нам буде передано значну підтримку. І переговори, які будуть іти, відбуватимуться на умовах України. Ці переговори за позиції України можуть розпочатися вже восени, коли в Москві розпочнуться дуже цікаві події", – віщує Влад Росс.

За словами астролога, 2025 року в Росії відбудуться переламні зміни, коли на авансцену вийдуть мирні люди, як-от мер Москви Сергій Собянін.

Влад Росс також прокоментував майбутній Саміт миру у Швейцарії. Астролог сказав, що саме в цей період у небі очікується магічна зелена комета. А в середині червня – дві планети великого щастя – Юпітер і Венера – будуть у знаку Близнят, який є знаком переговорів. Тож із цього саміту розпочнеться проєкт "Світ з мир в Україні", який приведе до переговорів восени.

До слова, старець Кирило навіщував, що найважча битва у війні буде у серпні, але після неї Україна здобуде перемогу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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