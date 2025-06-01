- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 324
- Час на прочитання
- 2 хв
Водоліям не варто ізолюватися, а Рибам слід потурбуватися про себе: астрологічний прогноз на рунах на 1 червня 2025 року
Рунічний прогноз на 1 червня 2025 року: як давні символи допомагають розпізнати напрямок.
У давні часи руни слугували не лише засобом письма, а й потужним інструментом пророчих практик. Їх вирізали на камені, дереві чи металі, довіряючи кожному символу сакральну силу. Сьогодні, 1 червня 2025 року, ми звертаємося до рунічного оракула, щоб зазирнути у потоки енергії, що торкатимуться кожного зі знаків зодіаку. Руна дня для кожного знаку відкриває підказки — не лише щодо подій, а й внутрішнього стану.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Овен (21.03 – 19.04)
Руна: «Соулу»
Це день внутрішнього вогню, коли варто довіритися своєму ентузіазму. Ви маєте шанс досягти успіху там, де раніше були сумніви.
Телець (20.04 – 20.05)
Руна: «Гебо»
Обмін енергіями, подарунками чи підтримкою стане ключем. Не тримайте все в собі — день для партнерства і вдячності.
Близнюки (21.05 – 20.06)
Руна: «Ансуз»
Знак сили слова. Звертайте увагу на повідомлення, розмови, думки. Те, що скажете сьогодні, має глибший вплив, ніж здається.
Рак (21.06 – 22.07)
Руна: «Лагуз»
Вода почуттів сьогодні особливо глибока. Інтуїція — ваш головний союзник. Прислухайтеся до себе і не чиніть спротиву емоціям.
Лев (23.07 – 22.08)
Руна: «Тейваз»
День сміливих рішень і чіткої мети. Ваша сила — у діях. Настав час проявити лідерство і взяти відповідальність.
Діва (23.08 – 22.09)
Руна: «Йєра»
Цикли завершення і початку. Ви пожинаєте плоди попередніх дій. Не поспішайте — зміни вже на підході, і вони будуть природними.
Терези (23.09 – 22.10)
Руна: «Наутиз»
Може виникнути відчуття затримки або обмеження. Важливо побачити в цьому не перешкоду, а нагадування про власні потреби.
Скорпіон (23.10 – 21.11)
Руна: «Пердро»
Таємниці і неочікувані повороти. Не все сьогодні варто пояснювати логікою. Довіртесь гри Долі — вона вас веде.
Стрілець (22.11 – 21.12)
Руна: «Еваз»
День подорожей — внутрішніх чи зовнішніх. Ви рухаєтесь уперед, навіть якщо зміни здаються невидимими.
Козоріг (22.12 – 19.01)
Руна: «Іса»
Зупинка. Не варто сьогодні квапити події. День для стабілізації, спостереження і охолодження емоцій.
Водолій (20.01 – 18.02)
Руна: «Манназ»
Сила в людях. Не ізолюйтесь, шукайте підтримку серед однодумців. Ваше «я» розкривається через «ми».
Риби (19.02 – 20.03)
Руна: «Беркана»
Піклування, м’якість, відновлення. Добрий день для турботи про себе і близьких. Зростання розпочинається з прийняття.
Руни вказують, що 1 червня буде днем переходів — від хаосу до ясності, від стримування до дії, від самоти до зв’язку. Прийміть послання символів — і день відкриє для вас більше, ніж здається на перший погляд.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.