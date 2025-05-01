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Водоліям потрібний рух, а Терезам потрібна рівновага: астрологічний прогноз на рунах на 1 травня 2025 року
Рунічний гороскоп для всіх знаків зодіаку допоможе знайти підказки долі, розпізнати виклики та вчасно прийняти правильне рішення
1 травня 2025 року, у день потужної трансформації — Вальпургієвої ночі — руни відкривають не лише напрямок руху, а й внутрішню суть випробувань. Це час для очищення, магії, рішучості й переходу у новий етап. Що пророкують руни кожному знаку зодіаку — читайте далі.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Овен (21 березня — 19 квітня) — руна “Тейваз”
Сьогодні вам слід діяти з честю і прямотою. Руна воїна “Тейваз” вимагає сміливих, але справедливих рішень. Не уникайте конфліктів — вирішуйте їх гідно.
Телець (20 квітня — 20 травня) — руна “Феху”
Матеріальні справи вийдуть на перший план. “Феху” — руна достатку — вказує на прибутки, але нагадує: що більше віддаєш, то більше отримуєш. Ідеальний час для щедрих вчинків.
Близнюки (21 травня — 20 червня) — руна “Ансуз”
Комунікація сьогодні вирішує все. Руна “Ансуз” активує силу слова — говоріть щиро, не маніпулюйте, і вас почують. Уникайте пліток.
Рак (21 червня — 22 липня) — руна “Наутиз”
“Наутиз” попереджає: прийде випробування, яке навчить терпінням. Не чиніть опір обставинам, а шукайте в них глибший сенс — саме через обмеження приходить ріст.
Лев (23 липня — 22 серпня) — руна “Соулу”
Руна сонця закликає вас до рішучих дій. «Соулу» дарує енергію та віру в себе — головне не чекати, а почати прямо зараз. Час для великої перемоги.
Діва (23 серпня — 22 вересня) — руна “Йера”
Цей день нагадує: те, що ви посіяли, вже проростає. “Йера” — руна циклів і плодів — показує, що ваші зусилля не були марними. Очікуйте приємний результат.
Терези (23 вересня — 22 жовтня) — руна “Гебо”
Сьогодні час рівноваги й обміну. Руна «Гебо» символізує союз — як діловий, так і романтичний. Важливо діяти чесно та без прихованих мотивів.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада) — руна “Гагалаз”
День несподіванок. “Гагалаз” — руна бурі — попереджає про можливі конфлікти або злами звичних структур. Не бійтеся хаосу — він очищує і оновлює.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня) — руна “Ейваз”
Сьогодні важливо не гнатися за швидкими результатами. “Ейваз” — руна внутрішньої сили — радить заглибитися в себе і знайти опору в стабільності. Не поспішайте — все йде своїм шляхом.
Козоріг (22 грудня — 19 січня) — руна “Кеназ”
Руна вогню “Кеназ” вказує на осяяння. Ви отримаєте підказку, рішення або натхнення. День, коли легко творити, планувати, навчатися.
Водолій (20 січня — 18 лютого) — руна “Райдо”
Вам потрібен рух — фізичний або внутрішній. “Райдо” — руна дороги — підтримує подорожі, зміни, переговори. Не сидіть на місці.
Риби (19 лютого — 20 березня) — руна “Іса”
«Іса» говорить про зупинку. День для роздумів, паузи, перезавантаження. Не змушуйте події рухатись — дозвольте їм дозріти природно.
Пам’ятайте: руни не пророкують фатальність, а показують можливості. У день Вальпургієвої ночі 1 травня прислухайтесь до себе — і дайте собі дозвіл на зміни.
Надаємо, що раніше ми писали містичний прогноз на 28 квітня-4 травня 2025 року, з якого можна дізнатися, що ж віщують нам руни.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.