Водоліям потрібний рух, а Терезам потрібна рівновага: астрологічний прогноз на рунах на 1 травня 2025 року

Руни / © ТСН

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1 травня 2025 року, у день потужної трансформації — Вальпургієвої ночі — руни відкривають не лише напрямок руху, а й внутрішню суть випробувань. Це час для очищення, магії, рішучості й переходу у новий етап. Що пророкують руни кожному знаку зодіаку — читайте далі.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня — 19 квітня) — руна “Тейваз”

Сьогодні вам слід діяти з честю і прямотою. Руна воїна “Тейваз” вимагає сміливих, але справедливих рішень. Не уникайте конфліктів — вирішуйте їх гідно.

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Телець (20 квітня — 20 травня) — руна “Феху”

Матеріальні справи вийдуть на перший план. “Феху” — руна достатку — вказує на прибутки, але нагадує: що більше віддаєш, то більше отримуєш. Ідеальний час для щедрих вчинків.

Близнюки (21 травня — 20 червня) — руна “Ансуз”

Комунікація сьогодні вирішує все. Руна “Ансуз” активує силу слова — говоріть щиро, не маніпулюйте, і вас почують. Уникайте пліток.

Рак (21 червня — 22 липня) — руна “Наутиз”

“Наутиз” попереджає: прийде випробування, яке навчить терпінням. Не чиніть опір обставинам, а шукайте в них глибший сенс — саме через обмеження приходить ріст.

Лев (23 липня — 22 серпня) — руна “Соулу”

Руна сонця закликає вас до рішучих дій. «Соулу» дарує енергію та віру в себе — головне не чекати, а почати прямо зараз. Час для великої перемоги.

Діва (23 серпня — 22 вересня) — руна “Йера”

Цей день нагадує: те, що ви посіяли, вже проростає. “Йера” — руна циклів і плодів — показує, що ваші зусилля не були марними. Очікуйте приємний результат.

Терези (23 вересня — 22 жовтня) — руна “Гебо”

Сьогодні час рівноваги й обміну. Руна «Гебо» символізує союз — як діловий, так і романтичний. Важливо діяти чесно та без прихованих мотивів.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада) — руна “Гагалаз”

День несподіванок. “Гагалаз” — руна бурі — попереджає про можливі конфлікти або злами звичних структур. Не бійтеся хаосу — він очищує і оновлює.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня) — руна “Ейваз”

Сьогодні важливо не гнатися за швидкими результатами. “Ейваз” — руна внутрішньої сили — радить заглибитися в себе і знайти опору в стабільності. Не поспішайте — все йде своїм шляхом.

Козоріг (22 грудня — 19 січня) — руна “Кеназ”

Руна вогню “Кеназ” вказує на осяяння. Ви отримаєте підказку, рішення або натхнення. День, коли легко творити, планувати, навчатися.

Водолій (20 січня — 18 лютого) — руна “Райдо”

Вам потрібен рух — фізичний або внутрішній. “Райдо” — руна дороги — підтримує подорожі, зміни, переговори. Не сидіть на місці.

Риби (19 лютого — 20 березня) — руна “Іса”

«Іса» говорить про зупинку. День для роздумів, паузи, перезавантаження. Не змушуйте події рухатись — дозвольте їм дозріти природно.

Пам’ятайте: руни не пророкують фатальність, а показують можливості. У день Вальпургієвої ночі 1 травня прислухайтесь до себе — і дайте собі дозвіл на зміни.

Надаємо, що раніше ми писали містичний прогноз на 28 квітня-4 травня 2025 року, з якого можна дізнатися, що ж віщують нам руни.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.