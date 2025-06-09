Водоліям слід відкритися співпраці, а Терез очікують душевні розмови: рунічний гороскоп на 9 червня 2025 року

Руни / © ТСН

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Руни — це давні скандинавські символи сили, що зберігають у собі глибоку мудрість. Кожен із них говорить із нами мовою знаків, інтуїції та тонких енергій. У день, коли Юпітер починає новий ритм у Раку, руни відкривають емоційний простір — час звернути увагу на внутрішнє, на зв’язок із собою, рідними та глибинними мріями. Це день, коли варто довіритися чуттю, а не шуму.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Руна дня — «Ейваз»

Час зосередитися. Навколо можуть вирувать події, та ваша місія — залишатися стійким. Внутрішній стрижень допоможе пройти через сумніви й зберегти фокус на тому, що справді важливе.

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Телець (21 квітня – 20 травня)

Руна дня — «Феху»

Сили спрямовані на матеріальне — фінанси, ресурси, особисті здобутки. Успішним буде те, що має практичний сенс. Водночас варто пригадати: те, що ми маємо, — не завжди те, що нас живить.

Близнята (21 травня – 21 червня)

Руна дня — «Ансуз»

Комунікація — ключ. Сьогодні важливо говорити чесно, слухати уважно й не нехтувати дрібними знаками. Слова, промовлені з повагою, можуть змінити атмосферу навколо вас.

Рак (22 червня – 22 липня)

Руна дня — «Лагуз»

Світла, глибока енергія, що веде вас через відчуття. Замість раціонального — шлях серця. Чутливість стає вашим провідником. Якщо щось викликає сумнів — воно вам не підходить.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Руна дня — «Совіло»

Сонце всередині вас палає яскраво. День приносить натхнення, бажання діяти і бути на видноті. Ваша енергія здатна підняти настрій не лише вам, а й іншим. Діліться нею щедро.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Руна дня — «Пертро»

Невідоме сьогодні може бути благословенням. Випадковості не випадкові — навіть незначна ситуація може виявитися підказкою. Прийміть день із відкритістю, не все піддається контролю.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Руна дня — «Гебо»

Усе, що засновано на взаємності, — на часі. Партнерство, підтримка, дарування — це не втрата, а обмін. День сприятливий для спільних рішень, щирих жестів і душевних розмов.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Руна дня — «Іса»

Пауза. Стихання. Статика. Іноді краще не штовхати двері — вони відкриються тоді, коли час. Спокій дозволить побачити деталі, які в русі лишаються непомітними.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Руна дня — «Турісаз»

Не все варто брати з розгону. Сьогодні корисно зупинитися перед дією й переглянути мотиви. Те, що здається простим, може мати приховані шипи. Пильність — не страх, а мудрість.

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Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Руна дня — «Інгуз»

Народжується щось нове — усередині або зовні. Добрий день для початку, для тихого «так» новому етапу. Енергія визріває, і з нею — ріст, дозрівання, прорив.

Водолій (21 січня – 18 лютого)

Руна дня — «Манназ»

День відкритий для співпраці. Люди поруч — не випадкові. Взаємодія, ідеї, спільні проєкти мають шанс дати результат. Ваша відкритість — як магніт для правильних зустрічей.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Руна дня — «Лагуз»

Інтуїція — друг і порадник. Якщо світ здається надто голосним — зануртеся в тишу. Вона скаже більше. Внутрішній потік зараз веде до гармонії — довіртесь йому.

День 9 червня — це простір внутрішньої мудрості, повільних рішень і глибоких сигналів. Світ говорить не лише вголос — час почути його шепіт.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро «Маг».

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.