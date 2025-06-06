Водоліям варто адаптуватися, а Стрільцям слід шукати сенс: кельтський гороскоп дерев на 6 червня 2025 року

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

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6 червня 2025 року припадає на період Глоду (13 травня – 9 червня) у кельтському гороскопі дерев, енергія цього дня сприятиме внутрішньому зростанню, чесності та інтуїції. Глід символізує глибоку інтуїцію, адаптивність і силу, що прихована за спокійною зовнішністю.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Підготували для вас кельтський гороскоп дерев на 6 червня 2025 року для кожного знака зодіаку:

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Овен (21 березня – 19 квітня) — Береза

Час для оновлення. Почніть з малого: нова ідея, щира розмова або несподіване рішення можуть стати початком великого шляху.

Телець (20 квітня – 20 травня) — Дуб

Сила в стійкості. Тримайтеся перевірених рішень і не поспішайте. Сьогодні краще спиратися на досвід, ніж на імпульс.

Близнюки (21 травня – 20 червня) — Глід

Час для чесного діалогу. Якщо щось турбує — скажіть про це. Відвертість принесе полегшення і допоможе відновити баланс.

Рак (21 червня – 22 липня) — Верба

День для м’якої турботи про себе. Не тисніть на події — дозвольте їм розгортатися природно. Внутрішній спокій — ваш найкращий союзник.

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Лев (23 липня – 22 серпня) — Ліщина

Дослухайтеся до інтуїції. Вона підкаже шлях, який не видно очима. Сьогодні варто довіритися внутрішньому голосу.

Діва (23 серпня – 22 вересня) — Ясен

Плануйте стратегічно. Сьогодні сприятливий день для впорядкування справ і підготовки до нових проєктів. Структура — ваша сила.

Терези (23 вересня – 22 жовтня) — Терен

Час для внутрішнього очищення. Те, що здається конфліктом, може стати ресурсом для оновлення. Не бійтеся конфронтації — вона звільнить простір для нового.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада) — Бузина

Варто відпустити те, що віджило. Завершення з повагою відкриє шлях до нових можливостей.

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Стрілець (22 листопада – 21 грудня) — Горобина

Шукайте сенс у кожній дрібниці. Сьогодні день для рефлексії, символів та несподіваних відкриттів.

Козоріг (22 грудня – 19 січня) — Бук

Сила знань і досвіду. Зверніться до перевіреного — розуміння минулого дає опору в теперішньому.

Водолій (20 січня – 18 лютого) — Плющ

Ваша сила — в адаптації. Якщо щось змінюється — рухайтеся разом із цим. Гнучкість буде ключем.

Риби (19 лютого – 20 березня) — Очерет

День чутливості до світу. Приділіть увагу внутрішнім переживанням, відпочинку й тому, що дає вам відчуття гармонії.

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Нехай цей день принесе вам гармонію та внутрішнє прозріння.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.