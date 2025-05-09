Руни / © pixabay.com

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Руни — не просто символи, а ключі до глибинних енергій, які ми відчуваємо, але не завжди розуміємо. Сьогодні, у дзеркальний день 9.05.2025, вони особливо точно вказують на приховане. Це день внутрішніх поворотів, рішень і переосмислень.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21.03–19.04)

Руна: "Уруз"

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Ви відчуєте прилив енергії, яка потребує спрямування. Цей день вимагає сили дії, але без імпульсивності. Тримайте курс і не витрачайте себе на дрібниці.

Телець (20.04–20.05)

Руна: "Отала"

Повернення до витоків. У центрі уваги — родина, спадщина, рід. Ваше минуле може проявитись у новому світлі. Подякуйте йому — воно допоможе сформувати майбутнє.

Близнюки (21.05–20.06)

Руна: "Кеназ"

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Відкриється джерело натхнення або нове знання. Сьогодні важливо не проґавити мить ясності — вона змінить хід ваших ідей чи творчих процесів.

Рак (21.06–22.07)

Руна: "Лагуз"

День емоційного потоку. Не боріться з хвилею — пливіть із нею. Можливі глибинні усвідомлення. Вода зцілює лише тих, хто дозволяє собі пірнути.

Лев (23.07–22.08)

Руна: "Соулу"

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Успіх, якщо ви залишитеся вірними собі. Світло на вашому боці, але ви маєте нести його відповідально. Те, що ви створите сьогодні, залишиться надовго.

Діва (23.08–22.09)

Руна: "Іса"

Затишшя не є втратою. Це кристалізація, момент, коли варто зупинитися й побачити суть. Ваше завдання — не поспішати і не ламати хід подій силоміць.

Терези (23.09–22.10)

Руна: "Гебо"

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Подарунок, партнерство, рівновага. Ви отримуєте рівно стільки, скільки готові віддати. День гармонійних зв’язків, взаємодії і вдячності.

Скорпіон (23.10–21.11)

Руна: "Гагалаз"

Шторм може прийти раптово — і це добре. Все зайве буде змите. Не тримайтесь за старе, навіть якщо воно здається знайомим. У руйнуванні — визволення.

Стрілець (22.11–21.12)

Руна: "Райдо"

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Шлях відкритий. Час вирушити — фізично, ментально чи емоційно. Зміна перспективи принесе ясність. Рух — це життя, а зупинка — лише пауза перед стрибком.

Козоріг (22.12–19.01)

Руна: "Тейваз"

Ви — воїн істини. Не час сумніватися у своїй позиції. Тримайтеся своїх принципів, дійте чесно — навіть якщо шлях здається складним. Це ваша перемога.

Водолій (20.01–18.02)

Руна: "Манназ"

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Люди — ваше дзеркало. Ваша присутність у спільноті має значення. Зверніть увагу на команди, нові колаборації, ідейні об’єднання. Тут зароджується щось більше.

Риби (19.02–20.03)

Руна: "Пердро"

Те, що досі залишалося в тіні, сьогодні подасть знак. Це може бути сон, інтуїція, знак на вулиці. Придивіться — доля говорить символами. І ви вмієте їх розшифровувати.

9 травня — це день підказок і невидимих переходів. Якщо довіритеся потоку, отримаєте ключ. Якщо чинитимете опір — отримаєте урок. Руни відкриті — чи відкриті ви?

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.