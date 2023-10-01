Водоліям добре побути наодинці, а Рибам варто прислухатися до внутрішнього голосу: гороскоп за картами Таро на 1 жовтня 2023 року

Карти Таро підказують, що робити далі.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 1 жовтня 2023 року розповідає, що Ракам треба заспокоїтися, а Скорпіонам - діяти розумно.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 1 жовтня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
"Трійка мечів"
Вам може бути боляче. У стосунках може з'явитися хтось третій. На роботі остерігайтеся недругів.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Дев'ятка жезлів"
Не створюйте собі проблем. У любові можуть виникати конфлікти. У русі кар'єрними сходами уникайте перешкод.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Двійка пентаклів"
Шукайте баланс у всьому. У любові урівноважте почуття та емоції. На роботі варто прагнути більшого.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Паж кубків"
Заспокойтеся. У стосунках шукайте гармонію. Дійте помірковано у розв'язанні робочих питань.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Ієрофант"
Пригадайте, коли ви востаннє молилися. Шукайте у стосунках підтримки. А на роботі варто знайти союзників.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Четвірка кубків"
Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У любові замисліться, що робити далі. У робочих питаннях краще синиця в руках, ніж журавель у небі.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Страшний суд"
Знайте, що за все доведеться розплачуватися. У стосунках можливі труднощі. А на роботі не варто робити помилки.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Туз мечів"
Більше користуйте інтелектуальними здобутками. У стосунках проявіть авторитет. На роботі дійте розумно.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Лицар кубків"
Шукайте нові вершини. У стосунках можна трішки розслабитися. А на роботі вирушайте назустріч пригодам.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Правосуддя"
Баланс - ось ваше слово дня. У стосунках знайдіть "золоту середину" між почуттями та раціональністю. На роботі уникайте проблем з правосуддям.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Самітник"
Час побути наодинці. У стосунках візьміть паузу. А на роботі - відпустку.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Верховна жриця"
Довіряйте своїм інстинктам. У стосунках почуйте внутрішній голос. А у розв'язанні робочих проблем прислухайтеся до інтуїції.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.
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