Водоліям потрібно перепочити, а Козорогам варто розпочати новий проєкт: гороскоп за картами Таро на 1 листопада 2023 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 1 листопада 2023 року розповідає, що Тільцям варто розкрити своє серце, а Близнятам не варто сваритися.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 1 листопада 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Трійка мечів"

Буде важко. У стосунках можлива поява третього. На роботі краще перепочити.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Король кубків"

Розкрийте ваше серце. У любовних перипетіях дослухайтеся до інтуїції. На роботі довіряйте внутрішньому голосу.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Ви самі створюєте собі проблеми. У стосунках не варто сваритися. У русі кар'єрними сходами краще зробити перерву.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Двійка пентаклів"

Попереду - нові можливості. У стосунках розпочніть разом якийсь проєкт. А на роботі спробуйте щось нове.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Паж кубків"

Довіряйте людям. У стосунках прислухайтеся до поради мудрої людини. А на роботі варто записувати креативні ідеї.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Ієрофант"

Хороший день для укладання договорів. У любові час вийти на вищий рівень. Також ви з легкістю подолаєте кар'єрні виклики.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У любові може бути боляче. На роботі отримаєте нові пропозиції.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

Не будьте занадто скупі. У стосунках перевірте партнера на жадібність. А на роботі шукайте більш вигідний для себе варіант.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Світ"

Шукайте умиротворення та спокою. У любові розкрийте свій потенціал. А на роботі шукайте однодумців.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Королева мечів"

Розум - ваша зброя. У стосунках не робіть боляче другій половинці. На роботі розпочніть новий проєкт.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Четвірка мечів"

Потрібно перепочити. У стосунках час взяти паузу, а на роботі потрібно перепочити.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Сила"

Час продемонструвати внутрішню силу. У любові проявіть характер. А на роботі - професіоналізм.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

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