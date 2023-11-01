Водоліям потрібно перепочити, а Козорогам варто розпочати новий проєкт: гороскоп за картами Таро на 1 листопада 2023 року

Карти Таро дають підтримку у важкі часи
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 1 листопада 2023 року розповідає, що Тільцям варто розкрити своє серце, а Близнятам не варто сваритися.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 1 листопада 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Трійка мечів"
Буде важко. У стосунках можлива поява третього. На роботі краще перепочити.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Король кубків"
Розкрийте ваше серце. У любовних перипетіях дослухайтеся до інтуїції. На роботі довіряйте внутрішньому голосу.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Дев'ятка жезлів"
Ви самі створюєте собі проблеми. У стосунках не варто сваритися. У русі кар'єрними сходами краще зробити перерву.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Двійка пентаклів"
Попереду - нові можливості. У стосунках розпочніть разом якийсь проєкт. А на роботі спробуйте щось нове.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Паж кубків"
Довіряйте людям. У стосунках прислухайтеся до поради мудрої людини. А на роботі варто записувати креативні ідеї.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Ієрофант"
Хороший день для укладання договорів. У любові час вийти на вищий рівень. Також ви з легкістю подолаєте кар'єрні виклики.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Четвірка кубків"
Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У любові може бути боляче. На роботі отримаєте нові пропозиції.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Четвірка пентаклів"
Не будьте занадто скупі. У стосунках перевірте партнера на жадібність. А на роботі шукайте більш вигідний для себе варіант.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Світ"
Шукайте умиротворення та спокою. У любові розкрийте свій потенціал. А на роботі шукайте однодумців.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Королева мечів"
Розум - ваша зброя. У стосунках не робіть боляче другій половинці. На роботі розпочніть новий проєкт.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Четвірка мечів"
Потрібно перепочити. У стосунках час взяти паузу, а на роботі потрібно перепочити.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Сила"
Час продемонструвати внутрішню силу. У любові проявіть характер. А на роботі - професіоналізм.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу й натхнення змінити своє життя на краще.
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