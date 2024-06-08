Водоліям потрібно приховати емоції, а у Козорогів попереду нові відкриття: гороскоп за картами Таро на 8 червня 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 8 червня 2024 року розповідає, що Рибам треба бути більш витривалими, а Дівам слід знайти "золоту середину".

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 8 червня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Паж кубків"

Треба відкрити серце. У стосунках наважтеся на ніжність. На роботі додайте емоційності.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Смерть"

Очікуйте на зміни. У любові все піде шкереберть. На роботі очікуйте нових викликів.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Маг"

Урівноважте свої почуття всередині. У стосунках збалансуйте емоції та раціональне. У робочих моментах дійте розумно.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Трійка кубків"

Час відпочивати. У стосунках вирушайте на побаченнях. А на роботі потрібно зібратися на корпоратив.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Вісімка кубків"

Потрібно робити вибір. У стосунках може бути боляче. На роботі потрібно перепочити.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Помірність"

Не переливайте з пустого в порожнє. У любові знайдіть "золоту середину". У русі кар'єрними сходами робіть паузи.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Повішений"

Все зміниться. У стосунках не варто сваритися. На роботі очікуйте, що все зміниться.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "П'ятірка жезлів"

Можливі конфлікти. У любові не потрібно конфліктувати. У робочих викликах остерігайтеся ворогів.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Ви знаєте, що робити, але боїтесь. У стосунках варто подолати свої страхи. На роботі буде важко.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Трійка жезлів"

Попереду - нові відкриття. У любові спробуйте щось нове. На роботі розпочніть новий проєкт.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Десятка мечів"

Очікуйте на випробування. У стосунках приховайте емоції. На роботі остерігайтеся ворогів.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Паж жезлів"

Будьте активними. У стосунках додайте вогню. А на роботі слід бути більш витривалими.

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