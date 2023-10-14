Водоліям слід остерігатися ворогів, а Рибам варто додати активності: гороскоп за картами Таро на 14 жовтня 2023 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 14 жовтня 2023 року розповідає, що Левам слід рухатися вперед, а Близнятам будуть заважати комплекси.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 14 жовтня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Імператор"

Проявіть силу. У стосунках продемонструйте силу. На роботі покажіть професіоналізм.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Диявол"

Очікуйте на спокуси попереду. У стосунках самі вирішіть чи варто піддатися цим спокусам. А на роботі очікуйте нових викликів.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Місяць"

Приховане стане явним. У любові вам будуть заважати комплекси. А на роботі - власні страхи, тому боріться з ними.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Рухайтеся вперед. У стосунках робіть переможний рух. А на роботі чекайте на успіх.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Рухайтеся вперед. У любові додайте драйву. На роботі варто почати щось нове.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Помірність"

Не переливайте з пустого в порожнє. У любові шукайте "золоту середину". На роботі потрібно більше сконцентруватися на майбутньому.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Трійка кубків"

Потрібно робити маленькі свята. У стосунках йдіть на побачення. На роботі заплануйте корпоратив.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Вісімка кубків"

Можливо щось варто змінювати. У роботі можуть бути проблем. У стосунках загартуйте ваше серце.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Лицар кубків"

Працюйте над стосунками. Замисліться, чому ви перебуваєте у цих стосунках. На роботі додайте емоційності.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "П'ятірка мечів"

Вас можуть образити. У любові вас можуть образитися. На роботі варто більше відпочивати.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Король мечів"

Сховайте ваше серце. У любові очікуйте нових випробувань. На роботі остерігайтеся ворогів.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Девятка жезлів"

Буде важко. У стосунках очікуйте на проблеми. У роботі додайте активності.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні й сонячні затемнення 2023 року.

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